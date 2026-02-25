Рейтинг@Mail.ru
Красота и скорость: фестиваль русской тройки в Ленинградской области
Русская тройка
 
15:21 25.02.2026 (обновлено: 17:17 25.02.2026)
Красота и скорость: фестиваль русской тройки в Ленинградской области
Красота и скорость: фестиваль русской тройки в Ленинградской области - РИА Новости, 25.02.2026
Красота и скорость: фестиваль русской тройки в Ленинградской области
В деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области впервые в истории прошел Фестиваль русской тройки "Тройка Фест". Организаторами выступили... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:21:00+03:00
2026-02-25T17:17:00+03:00
фото, фото, русская тройка
Фото, Русская тройка, Русская тройка

Красота и скорость: фестиваль русской тройки в Ленинградской области

В деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области впервые в истории прошел Фестиваль русской тройки "Тройка Фест". Организаторами выступили администрация Всеволожского района Ленинградской области, логистическая группа "Адмирал", фонд "МиР" ("Мастера и ремесленники") при партнерской поддержке конноспортивного комплекса "Приор", на территории которого и проходил "Тройка Фест". Давайте посмотрим, как проходил Фестиваль русской тройки.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Спортивную программу фестиваля открывали соревнования по фигурной езде, на которых оценивалось умение лошадей слушать команды наездников, действовать слаженно, а также красота, ухоженность, внешний вид упряжи, костюмы экипажей.

Фестиваль Русская тройка в Ленинградской области

Спортивную программу фестиваля открывали соревнования по фигурной езде, на которых оценивалось умение лошадей слушать команды наездников, действовать слаженно, а также красота, ухоженность, внешний вид упряжи, костюмы экипажей.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Молодые наездники красноборского центра казачьей джигитовки "Багмут" показали зрителям высший пилотаж наездничества.

Фестиваль Русская тройка в Ленинградской области

Молодые наездники красноборского центра казачьей джигитовки "Багмут" показали зрителям высший пилотаж наездничества.

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Победителей ожидали роскошные кубки и статуэтки, изготовленные по эскизу заслуженного художника РФ, председателя секции скульптуры Петербургского союза художников Алексея Архипова.

Фестиваль Русская тройка в Ленинградской области

Победителей ожидали роскошные кубки и статуэтки, изготовленные по эскизу заслуженного художника РФ, председателя секции скульптуры Петербургского союза художников Алексея Архипова.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В соревнования по резвой езде на скорость участвовали восемь троек из пяти регионов России: Владимирской, Вологодской, Архангельской, Костромской областей, а также Москвы.

Фестиваль Русская тройка в Ленинградской области

В соревнования по резвой езде на скорость участвовали восемь троек из пяти регионов России: Владимирской, Вологодской, Архангельской, Костромской областей, а также Москвы.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Рысаки русской тройки способны развивать скорость около 60 километров в час. Как, например, эта тройка настоящих орловских рысаков из Москвы.

Фестиваль Русская тройка в Ленинградской области

Рысаки русской тройки способны развивать скорость около 60 километров в час. Как, например, эта тройка настоящих орловских рысаков из Москвы.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В перерывах между заездами перед гостями фестиваля выступали народные коллективы, они разогревали веселыми и плясовыми песнями.

Фестиваль Русская тройка в Ленинградской области

В перерывах между заездами перед гостями фестиваля выступали народные коллективы, они разогревали веселыми и плясовыми песнями.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Про русскую тройку не зря говорят, что она не скачет, а летит. На фото запечатлена тройка именно в полете.

Фестиваль Русская тройка в Ленинградской области

Про русскую тройку не зря говорят, что она не скачет, а летит. На фото запечатлена тройка именно в полете.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Самый адреналиновый момент гонок. Тройка московских рысаков под управлением наездника Андрея Корчагина на скорости обходит тройку из Вологды.

Фестиваль Русская тройка в Ленинградской области

Самый адреналиновый момент гонок. Тройка московских рысаков под управлением наездника Андрея Корчагина на скорости обходит тройку из Вологды.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Все главные призы, тем не менее, ушли вологодским тройкам. На сцене генеральный директор племенного конезавода "Вологодский" Юрий Усиков получает кубки за победу своей команды во главе с наездником Валерием Смирновым.

Фестиваль Русская тройка в Ленинградской области

Все главные призы, тем не менее, ушли вологодским тройкам. На сцене генеральный директор племенного конезавода "Вологодский" Юрий Усиков получает кубки за победу своей команды во главе с наездником Валерием Смирновым.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Фестиваль русских троек торжественно завершился сожжением чучела Масленицы, хороводами, веселыми танцами. До новых встреч на гостеприимной земле Ленинградской области!

Фестиваль Русская тройка в Ленинградской области

Фестиваль русских троек торжественно завершился сожжением чучела Масленицы, хороводами, веселыми танцами. До новых встреч на гостеприимной земле Ленинградской области!

