Красота и скорость: фестиваль русской тройки в Ленинградской области

Спортивную программу фестиваля открывали соревнования по фигурной езде, на которых оценивалось умение лошадей слушать команды наездников, действовать слаженно, а также красота, ухоженность, внешний вид упряжи, костюмы экипажей.
Молодые наездники красноборского центра казачьей джигитовки "Багмут" показали зрителям высший пилотаж наездничества.
Победителей ожидали роскошные кубки и статуэтки, изготовленные по эскизу заслуженного художника РФ, председателя секции скульптуры Петербургского союза художников Алексея Архипова.
В соревнования по резвой езде на скорость участвовали восемь троек из пяти регионов России: Владимирской, Вологодской, Архангельской, Костромской областей, а также Москвы.
Рысаки русской тройки способны развивать скорость около 60 километров в час. Как, например, эта тройка настоящих орловских рысаков из Москвы.
В перерывах между заездами перед гостями фестиваля выступали народные коллективы, они разогревали веселыми и плясовыми песнями.
Про русскую тройку не зря говорят, что она не скачет, а летит. На фото запечатлена тройка именно в полете.
Самый адреналиновый момент гонок. Тройка московских рысаков под управлением наездника Андрея Корчагина на скорости обходит тройку из Вологды.
Все главные призы, тем не менее, ушли вологодским тройкам. На сцене генеральный директор племенного конезавода "Вологодский" Юрий Усиков получает кубки за победу своей команды во главе с наездником Валерием Смирновым.
Фестиваль русских троек торжественно завершился сожжением чучела Масленицы, хороводами, веселыми танцами. До новых встреч на гостеприимной земле Ленинградской области!
