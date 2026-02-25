https://ria.ru/20260225/travmy-2076689792.html
Трех человек в Смоленской области госпитализировали с тяжелыми травмами
Трое из десяти пострадавших при атаке дронов ВСУ на ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области с тяжелыми травмами доставлены в областную больницу, сообщил губернатор РИА Новости, 25.02.2026
смоленская область
