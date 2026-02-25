Рейтинг@Mail.ru
Трех человек в Смоленской области госпитализировали с тяжелыми травмами - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 25.02.2026 (обновлено: 16:49 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/travmy-2076689792.html
Трех человек в Смоленской области госпитализировали с тяжелыми травмами
Трех человек в Смоленской области госпитализировали с тяжелыми травмами - РИА Новости, 25.02.2026
Трех человек в Смоленской области госпитализировали с тяжелыми травмами
Трое из десяти пострадавших при атаке дронов ВСУ на ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области с тяжелыми травмами доставлены в областную больницу, сообщил губернатор РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:40:00+03:00
2026-02-25T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
вооруженные силы украины
происшествия
василий анохин
дорогобуж
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260225/boets-2076691125.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, вооруженные силы украины, происшествия, василий анохин, дорогобуж, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Василий Анохин, Дорогобуж, Следственный комитет России (СК РФ)
Трех человек в Смоленской области госпитализировали с тяжелыми травмами

Трое пострадавших при атаке ВСУ на Смоленскую область получили тяжелые травмы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Трое из десяти пострадавших при атаке дронов ВСУ на ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области с тяжелыми травмами доставлены в областную больницу, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Ранее в среду Анохин сообщил, что смоленское гражданское предприятие по производству азотных удобрений ПАО "Дорогобуж" в городе Дорогобуж было атаковано украинскими БПЛА. Как уточнили в СК, погибли семь гражданских лиц, не менее десяти получили ранения.
"Пострадали десять человек, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Семь человек госпитализированы в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ, три человека с тяжелыми травмами доставлены в Смоленскую областную клиническую больницу", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Белгородской области два бойца "Орлана" пострадали при выполнении задач
Вчера, 16:46
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВасилий АнохинДорогобужСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала