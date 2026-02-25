МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти продолжают помогать российскому бизнесу перестраивать цепочки поставок и интегрировать их в глобальные транспортные коридоры, а в перспективе компании смогут размещать свои производства на ключевых точках российской части международных маршрутов, чтобы снизить зависимость от "недружественных" транзитных пунктов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

« "Продолжили помогать бизнесу перестраивать логистические цепочки, интегрировать свои поставки в глобальные транспортные коридоры по таким направлениям, как Африка и Латинская Америка. Прежде всего, через наши морские порты, ведь переориентация экспортных потоков – одна из актуальных задач в стимулировании отечественной экономики на сегодняшний день", - сообщил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

"В перспективе предприниматели смогут размещать производства на ключевых точках российской части международных маршрутов, чтобы конечно же успешно снизить зависимость от подконтрольных недружественным государствам транзитных пунктов, снизить риски и сократить расходы", - указал он.

По словам премьера, принимались и другие решения для развития внешней торговли, например, расширялся круг дружественных стран и с ними наращивалось торгово-экономическое сотрудничество, чтобы перейти от экспорта сырья к поставкам товаров с высокой добавленной стоимостью.

« "Несмотря на крайне агрессивные попытки заблокировать торговлю с Россией, несырьевой неэнергетический экспорт по итогам года вырос почти на 9,5% и приблизился к 13 триллионам рублей. И доля дружественных государств в нем составила 86%", - отметил он.

ОАЭ и При этом активно используются преимущества соглашений о свободной торговле. Так, в прошлом году были подписаны такие документы с Монголией Индонезией . "Теперь пятая часть всего российского внешнеторгового оборота идет на преференциальных условиях", - подчеркнул Мишустин