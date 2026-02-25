Трамп заявил, что двух демократов следует отправить в психбольницу

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что членов конгресса от Демпартии Ильхан Омар и Рашиду Талиб, позволивших себе выкрики в ходе его обращения о состоянии дел в стране, следовало бы сдать в психиатрическую лечебницу.

Накануне Трамп выступал с обращением к конгрессу о состоянии дел в стране, в ходе которого заявил, что США стали "больше, лучше, богаче и сильнее".

"Ильхан Омар и Рашида Талиб (обе представляют Демпартию - ред.) бесконтрольно кричали прошлым вечером на очень изысканном мероприятии, таком важном и красивом, какие у них были выпученные, налитые кровью глаза, как у сумасшедших, безумцев, психически нездоровых, больных, которых, если честно, следовало бы сдать в лечебницу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, люди, которые ведут себя подобным образом, могут лишь навредить стране, но ничего не могут сделать, чтобы помочь ей, в связи с чем их следует как можно скорее отправить "туда, откуда они прибыли".

На "одну лодку" с указанными политиками Трамп предложил посадить актера Роберта Де Ниро , которого обвинил в наличии предубеждений против нынешней власти. В частности, президенту США не понравилось, как актер расплакался в ходе интервью, призывая "вернуть страну",