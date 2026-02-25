https://ria.ru/20260225/tramp-2076755289.html
Трамп заявил, что двух демократов следует отправить в психбольницу
Трамп заявил, что двух демократов следует отправить в психбольницу - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп заявил, что двух демократов следует отправить в психбольницу
Президент США Дональд Трамп заявил, что членов конгресса от Демпартии Ильхан Омар и Рашиду Талиб, позволивших себе выкрики в ходе его обращения о состоянии дел... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:05:00+03:00
2026-02-25T22:05:00+03:00
2026-02-25T22:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076560617_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5bc8be3654304e5e267b1b8ecfb66ee.jpg
https://ria.ru/20260225/tramp-2076554372.html
https://ria.ru/20260225/trump-2076586422.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076560617_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0346bea0457cca2e98a0ba44be86d16a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что двух демократов следует отправить в психбольницу
Трамп предложил демократов Омара и Талиба отправить в психбольницу
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что членов конгресса от Демпартии Ильхан Омар и Рашиду Талиб, позволивших себе выкрики в ходе его обращения о состоянии дел в стране, следовало бы сдать в психиатрическую лечебницу.
Накануне Трамп
выступал с обращением к конгрессу о состоянии дел в стране, в ходе которого заявил, что США
стали "больше, лучше, богаче и сильнее".
"Ильхан Омар и Рашида Талиб (обе представляют Демпартию - ред.) бесконтрольно кричали прошлым вечером на очень изысканном мероприятии, таком важном и красивом, какие у них были выпученные, налитые кровью глаза, как у сумасшедших, безумцев, психически нездоровых, больных, которых, если честно, следовало бы сдать в лечебницу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По мнению Трампа, люди, которые ведут себя подобным образом, могут лишь навредить стране, но ничего не могут сделать, чтобы помочь ей, в связи с чем их следует как можно скорее отправить "туда, откуда они прибыли".
На "одну лодку" с указанными политиками Трамп предложил посадить актера Роберта Де Ниро
, которого обвинил в наличии предубеждений против нынешней власти. В частности, президенту США не понравилось, как актер расплакался в ходе интервью, призывая "вернуть страну",
"Так поступил бы ребенок", - отметил Трамп.