Трамп заявил, что двух демократов следует отправить в психбольницу - РИА Новости, 25.02.2026
22:05 25.02.2026
Трамп заявил, что двух демократов следует отправить в психбольницу
Трамп заявил, что двух демократов следует отправить в психбольницу - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп заявил, что двух демократов следует отправить в психбольницу
Президент США Дональд Трамп заявил, что членов конгресса от Демпартии Ильхан Омар и Рашиду Талиб, позволивших себе выкрики в ходе его обращения о состоянии дел... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:05:00+03:00
2026-02-25T22:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что двух демократов следует отправить в психбольницу

Трамп предложил демократов Омара и Талиба отправить в психбольницу

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что членов конгресса от Демпартии Ильхан Омар и Рашиду Талиб, позволивших себе выкрики в ходе его обращения о состоянии дел в стране, следовало бы сдать в психиатрическую лечебницу.
Накануне Трамп выступал с обращением к конгрессу о состоянии дел в стране, в ходе которого заявил, что США стали "больше, лучше, богаче и сильнее".
"Ильхан Омар и Рашида Талиб (обе представляют Демпартию - ред.) бесконтрольно кричали прошлым вечером на очень изысканном мероприятии, таком важном и красивом, какие у них были выпученные, налитые кровью глаза, как у сумасшедших, безумцев, психически нездоровых, больных, которых, если честно, следовало бы сдать в лечебницу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По мнению Трампа, люди, которые ведут себя подобным образом, могут лишь навредить стране, но ничего не могут сделать, чтобы помочь ей, в связи с чем их следует как можно скорее отправить "туда, откуда они прибыли".
На "одну лодку" с указанными политиками Трамп предложил посадить актера Роберта Де Ниро, которого обвинил в наличии предубеждений против нынешней власти. В частности, президенту США не понравилось, как актер расплакался в ходе интервью, призывая "вернуть страну",
"Так поступил бы ребенок", - отметил Трамп.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
