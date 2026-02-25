Рейтинг@Mail.ru
Трамп лишь раз упомянул Россию в своей речи в конгрессе - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/tramp-2076554372.html
Трамп лишь раз упомянул Россию в своей речи в конгрессе
Трамп лишь раз упомянул Россию в своей речи в конгрессе - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп лишь раз упомянул Россию в своей речи в конгрессе
Президент США Дональд Трамп в ходе своего двухчасового выступления в конгрессе о положении дел в стране лишь однажды упомянул Россию. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T09:01:00+03:00
2026-02-25T09:01:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067114849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33281276cbe6e93772e79d3e05b436d3.jpg
https://ria.ru/20260225/nebenzja-2076523098.html
https://ria.ru/20260220/tramp-2075726188.html
https://ria.ru/20260208/tramp-2072950926.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067114849_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7bdb1e51348550e8e20917c436b3f183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, нато
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО
Трамп лишь раз упомянул Россию в своей речи в конгрессе

Трамп за 2 часа в своей речи в конгрессе лишь один раз упомянул Россию

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе своего двухчасового выступления в конгрессе о положении дел в стране лишь однажды упомянул Россию.
Американский лидер начал свое выступление в 21.11 во вторник (5.11 мск среды), завершив речь в 23.00 (7.00 мск среды).
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Небензя
Вчера, 00:45
В своей речи Трамп лишь однажды упомянул украинское урегулирование, заявив, что США усердно работают, чтобы завершить конфликт между Россией и Украиной. Президент США при этом добавил, что Киев получает американское оружие через страны НАТО, но не бесплатно, а за полную стоимость.
Больше других тем Трамп говорил о границе, инфляции и унаследованных от прошлой администрации проблемах экономики, обещав "золотой век Америки".
Враги США напуганы, Америку уважают, как никогда раньше, заявил Трамп.
Борьба с нелегалами - другая большая тема из выступления американского лидера.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп хочет хороших отношений с Россией, заявили в США
20 февраля, 12:32
Международная повестка ограничилась упоминание Венесуэлы, откуда поступили уже 80 миллионов баррелей нефти. Иран пока не дал главного обещания - никогда не разрабатывать ядерного оружия, заявил Трамп о других внешнеполитических вопросах.
"Я хочу поблагодарить Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за их помощь, Я также хочу поблагодарить госсекретаря Марко Рубио, перед которым они отчитываются", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На Украине началась паника из-за планов Трампа по России
8 февраля, 02:03
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала