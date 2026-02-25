https://ria.ru/20260225/tramp-2076554372.html
Трамп лишь раз упомянул Россию в своей речи в конгрессе
Президент США Дональд Трамп в ходе своего двухчасового выступления в конгрессе о положении дел в стране лишь однажды упомянул Россию. РИА Новости, 25.02.2026
Трамп за 2 часа в своей речи в конгрессе лишь один раз упомянул Россию