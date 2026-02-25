Трамп рассказал о поставках оружия Украине через НАТО

Глава Белого дома добавил, что члены альянса также согласились платить пять процентов ВВП в общий бюджет организации.

Как сообщало Politico, в 2025 году в рамках этой программы для Украины собрали около пяти миллиардов долларов. По данным издания, к программе присоединились три четверти из 32 членов альянса, но в НАТО ищут способы продлить ее жизнеспособность.