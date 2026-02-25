https://ria.ru/20260225/tramp-2076552596.html
Трамп рассказал о поставках оружия Украине через НАТО
Трамп рассказал о поставках оружия Украине через НАТО - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп рассказал о поставках оружия Украине через НАТО
Все американское оружие, поставляемое Украине, идет по программе закупок через НАТО, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T08:33:00+03:00
2026-02-25T08:33:00+03:00
2026-02-25T12:24:00+03:00
сша, украина, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, в мире, киев, министерство обороны сша
Трамп рассказал о поставках оружия Украине через НАТО
Трамп: НАТО полностью оплачивает поставки оружия Украине
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Все американское оружие, поставляемое Украине, идет по программе закупок через НАТО, заявил президент Дональд Трамп.
"Все, что мы отправляем в Украину
, проходит через НАТО
, и они платят нам полностью", — сказал он во время обращения к конгрессу о положении дел в стране.
Глава Белого дома добавил, что члены альянса также согласились платить пять процентов ВВП в общий бюджет организации.
В начале июля прошлого года издание Politico сообщало, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон
приостановил поставки из-за опасений, что запасы на складах слишком сократились.
Инициатива PURL появилась в августе. Она предусматривает закупки оружия США странами НАТО на добровольной основе.
Как сообщало Politico, в 2025 году в рамках этой программы для Украины собрали около пяти миллиардов долларов. По данным издания, к программе присоединились три четверти из 32 членов альянса, но в НАТО ищут способы продлить ее жизнеспособность.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны организации в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.