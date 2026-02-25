Рейтинг@Mail.ru
Трамп побил рекорд по длительности выступления перед конгрессом
07:58 25.02.2026 (обновлено: 09:16 25.02.2026)
Трамп побил рекорд по длительности выступления перед конгрессом
Президент США Дональд Трамп побил свой же рекорд по длительности выступления перед членами обеих палат конгресса с докладом о положении дел в стране.
Дарья Буймова
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп побил свой же рекорд по длительности выступления перед членами обеих палат конгресса с докладом о положении дел в стране.
Второе ежегодное выступление Дональда Трампа перед конгрессом после начала его второго президентского срока продолжалось 107 минут (1 час 47 минут) - на восемь минут дольше, чем в марте 2025 года, хотя тогда оно формально не считалось обращением о положении дел в стране (State of the Union), так как с момента инаугурации прошел всего лишь месяц.
До Трампа рекорд по продолжительности выступления с обращением о положении дел в стране принадлежал бывшему президенту Биллу Клинтону. Тот 27 января 2000 года произнес свое последнее обращение к конгрессу в качестве президента США, оно длилось 1 час 28 минут.
Обращение о положении дел в стране - это ежегодное предусмотренное конституцией послание президента конгрессу США, в котором глава государства подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты и инициативы своей администрации на перспективу.
