Трамп побил рекорд по длительности выступления перед конгрессом

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп побил свой же рекорд по длительности выступления перед членами обеих палат конгресса с докладом о положении дел в стране.

Обращение о положении дел в стране - это ежегодное предусмотренное конституцией послание президента конгрессу США, в котором глава государства подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты и инициативы своей администрации на перспективу.