Демократы отказались почтить память беженки с Украины во время речи Трампа
Демократы отказались почтить память беженки с Украины во время речи Трампа - РИА Новости, 25.02.2026
Демократы отказались почтить память беженки с Украины во время речи Трампа
Представители Демократической партии США не встали, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп почтил память убитой украинской беженки Ирины Заруцкой и... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T07:47:00+03:00
2026-02-25T07:47:00+03:00
2026-02-25T11:00:00+03:00
в мире
сша
шарлотт
северная каролина
дональд трамп
украина
сша
шарлотт
северная каролина
украина
2026
Новости
ru-RU
Демократы отказались почтить память беженки с Украины во время речи Трампа
Демократы не встали, когда Трамп призвал почтить память убитой беженки