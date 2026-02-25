Рейтинг@Mail.ru
Демократы отказались почтить память беженки с Украины во время речи Трампа
07:47 25.02.2026 (обновлено: 11:00 25.02.2026)
Демократы отказались почтить память беженки с Украины во время речи Трампа
в мире
сша
шарлотт
северная каролина
дональд трамп
украина
в мире, сша, шарлотт, северная каролина, дональд трамп, украина
В мире, США, Шарлотт, Северная Каролина, Дональд Трамп, Украина
Демократы отказались почтить память беженки с Украины во время речи Трампа

Демократы не встали, когда Трамп призвал почтить память убитой беженки

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Представители Демократической партии США не встали, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп почтил память убитой украинской беженки Ирины Заруцкой и призвал к справедливости в деле против ее убийцы.
"Как можно было не встать?" — возмутился Трамп во время своего обращения к конгрессу о положении дел в США после того, как никто из демократов не встал, чтобы выразить поддержку его словам о Заруцкой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в общественном транспорте в городе Шарлотт штата Северная Каролина. Обвиняемым по делу проходит афроамериканец Декарлос Браун — младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление.
Мать убитой Заруцкой присутствовала в зале, ей досталось место рядом с вдовой активиста Чарли Кирка Эрикой.
В миреСШАШарлоттСеверная КаролинаДональд ТрампУкраина
 
 
