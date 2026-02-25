Рейтинг@Mail.ru
Иран не дал обещания отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп - РИА Новости, 25.02.2026
07:03 25.02.2026 (обновлено: 10:35 25.02.2026)
Иран не дал обещания отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп
Иран не дал обещания отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп
Вашингтон пока не получил от Тегерана обещания не разрабатывать ядерное вооружение, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 25.02.2026
Иран не дал обещания отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп

Трамп заявил, что Иран не дал заветного обещания об отказе от ядерного оружия

© REUTERS / Kenny Holston/The New York TimesПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Kenny Holston/The New York Times
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Вашингтон пока не получил от Тегерана обещания не разрабатывать ядерное вооружение, заявил президент США Дональд Трамп.
"Они хотят заключить сделку, но мы не слышали заветных слов, что у них никогда не будет <...> оружия ", — сказал он во время обращения к конгрессу о состоянии дел в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Забирайте все: в Америке все еще верят в "Великий Израиль"
24 февраля, 08:00
По его словам, Иран уже создал ракеты, которые могут достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США.
Тем не менее глава Белого дома добавил, что хотел бы урегулировать ситуацию дипломатическими средствами.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Аракчи рассказал, что должно включать новое соглашение США и Ирана
22 февраля, 19:07
В начале февраля прошли переговоры сторон в Омане. По словам Аракчи, им удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование атомной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Параллельно Вашингтон продолжает стягивать военные силы в регион.
В конце января Соединенные Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. На прошлой неделе Трамп заявил, что допускает нанесение ограниченного удара по Ирану. По данным The Wall Street Journal, сначала американцы могут обстрелять военные или правительственные объекты. Если после этого Тегеран не откажется от обогащения урана, то Вашингтон начнет широкомасштабную кампанию против государственных объектов.
Накануне газета писала, что вблизи Ирана сосредоточились более 150 военных самолетов и примерно треть всех действующих американских кораблей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
США уже зарабатывают на войне с Ираном
22 февраля, 08:00
 
