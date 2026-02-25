Иран не дал обещания отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране

ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Вашингтон пока не получил от Тегерана обещания не разрабатывать ядерное вооружение, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они хотят заключить сделку, но мы не слышали заветных слов, что у них никогда не будет <...> оружия ", — сказал он во время обращения к конгрессу о состоянии дел в стране.

По его словам, Иран уже создал ракеты, которые могут достичь Европы , и якобы работает над такими, которые долетят до США

Тем не менее глава Белого дома добавил, что хотел бы урегулировать ситуацию дипломатическими средствами.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом .

В начале февраля прошли переговоры сторон в Омане . По словам Аракчи, им удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование атомной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве . Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.

Параллельно Вашингтон продолжает стягивать военные силы в регион.

В конце января Соединенные Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. На прошлой неделе Трамп заявил, что допускает нанесение ограниченного удара по Ирану. По данным The Wall Street Journal, сначала американцы могут обстрелять военные или правительственные объекты. Если после этого Тегеран не откажется от обогащения урана, то Вашингтон начнет широкомасштабную кампанию против государственных объектов.