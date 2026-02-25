Трамп призвал покончить с политически мотивированным насилием в США

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал американцев объединиться и покончить с политически мотивированным насилием в стране.
В качестве примера политического насилия в США Дональд Трамп привел убийство Чарли Кирка, правоконсервативного активиста и его сторонника, смертельно раненого 10 сентября 2025 года на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У погибшего остались жена и двое детей. Обвинение предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура намерена требовать для него смертной казни.
Трамп также не раз становился мишенью людей, несогласных с его политикой. Последняя попытка произошла в ночь на воскресенье: вооруженный мужчина с канистрой пытался проникнуть в Мар-а-Лаго. Агенты Секретной службы нейтрализовали злоумышленника, когда он направил на них дробовик. Позже правоохранители установили его личность - им оказался 21-летний Остин Такер Мартин из Камерона, Северная Каролина. Мать заявила о его пропаже накануне.