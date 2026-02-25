Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал покончить с политически мотивированным насилием в США - РИА Новости, 25.02.2026
06:49 25.02.2026
Трамп призвал покончить с политически мотивированным насилием в США
Трамп призвал покончить с политически мотивированным насилием в США - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп призвал покончить с политически мотивированным насилием в США
Президент США Дональд Трамп призвал американцев объединиться и покончить с политически мотивированным насилием в стране. РИА Новости, 25.02.2026
в мире
сша
америка
северная каролина
дональд трамп
чарли кирк
сша
америка
северная каролина
в мире, сша, америка, северная каролина, дональд трамп, чарли кирк
В мире, США, Америка, Северная Каролина, Дональд Трамп, Чарли Кирк
Трамп призвал покончить с политически мотивированным насилием в США

Трамп призвал американцев объединиться и покончить с политическим насилием

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал американцев объединиться и покончить с политически мотивированным насилием в стране.
"Мы все должны объединиться, чтобы подтвердить, что Америка - единая нация под Богом, и полностью отвергнуть любое политическое насилие", - сказал Трамп в ходе обращения к конгрессу о положении дел в стране.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Трамп заявил, что США стали больше, лучше и богаче
Вчера, 05:29
В качестве примера политического насилия в США Дональд Трамп привел убийство Чарли Кирка, правоконсервативного активиста и его сторонника, смертельно раненого 10 сентября 2025 года на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У погибшего остались жена и двое детей. Обвинение предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура намерена требовать для него смертной казни.
Трамп также не раз становился мишенью людей, несогласных с его политикой. Последняя попытка произошла в ночь на воскресенье: вооруженный мужчина с канистрой пытался проникнуть в Мар-а-Лаго. Агенты Секретной службы нейтрализовали злоумышленника, когда он направил на них дробовик. Позже правоохранители установили его личность - им оказался 21-летний Остин Такер Мартин из Камерона, Северная Каролина. Мать заявила о его пропаже накануне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Трамп в обращении к конгрессу упомянул убийство беженки с Украины
Вчера, 06:36
 
В миреСШААмерикаСеверная КаролинаДональд ТрампЧарли Кирк
 
 
