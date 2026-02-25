Трамп в обращении к конгрессу упомянул убийство беженки с Украины

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу вспомнил об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, пообещав справедливое наказание причастному.

Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в общественном транспорте в городе Шарлотт в штате Северная Каролина . Обвиняемым по делу проходит афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление.

Мать убитой Заруцкой присутствует в зале, ей досталось место рядом со вдовой активиста Чарли Кирка Эрикой.

"Госпожа Заруцкая, я обещаю вам, что мы добьемся справедливости для вашей замечательной дочери Ирины", – сказал президент США, обращаясь к матери убитой.