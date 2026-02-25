Рейтинг@Mail.ru
Трамп в обращении к конгрессу упомянул убийство беженки с Украины - РИА Новости, 25.02.2026
06:36 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/tramp-2076544598.html
Трамп в обращении к конгрессу упомянул убийство беженки с Украины
Трамп в обращении к конгрессу упомянул убийство беженки с Украины - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп в обращении к конгрессу упомянул убийство беженки с Украины
Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу вспомнил об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, пообещав справедливое наказание причастному.
в мире
сша
шарлотт
северная каролина
дональд трамп
украина
Трамп в обращении к конгрессу упомянул убийство беженки с Украины

Трамп в обращении к конгрессу упомянул убийство беженки с Украины Заруцкой

© REUTERS / Al DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу вспомнил об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, пообещав справедливое наказание причастному.
Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в общественном транспорте в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. Обвиняемым по делу проходит афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление.
Мать убитой Заруцкой присутствует в зале, ей досталось место рядом со вдовой активиста Чарли Кирка Эрикой.
"Госпожа Заруцкая, я обещаю вам, что мы добьемся справедливости для вашей замечательной дочери Ирины", – сказал президент США, обращаясь к матери убитой.
Та встретила новость со слезами на глазах под аплодисменты собравшихся.
