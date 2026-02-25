Трамп высказался о электроснабжении IT-компаний

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупным компаниям в сфере высоких технологий придется самостоятельно обеспечивать электроэнергией свои центры обработки данных.

Американский лидер добавил, что у Соединенных Штатов старая энергосеть, которая не сможет предоставить дата-центрам необходимые объемы электричества.

"Поэтому я говорю им (компаниям - ред.): пусть строят собственные электростанции. Они сами будут производить для себя электроэнергию", - сказал Трамп.