Трамп высказался о электроснабжении IT-компаний

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупным компаниям в сфере высоких технологий придется самостоятельно обеспечивать электроэнергией свои центры обработки данных.
"Сегодня вечером я рад объявить, что мне удалось согласовать новое обязательство по защите плательщиков тарифов (на электроэнергию - ред.). Вы знаете, что это такое. Мы говорим крупнейшим технологическим компаниям, что они обязаны обеспечивать свои потребности в электроэнергии самостоятельно", - сказал Трамп в ходе выступления в конгрессе США с ежегодным обращением о положении дел в стране.
Американский лидер добавил, что у Соединенных Штатов старая энергосеть, которая не сможет предоставить дата-центрам необходимые объемы электричества.
"Поэтому я говорю им (компаниям - ред.): пусть строят собственные электростанции. Они сами будут производить для себя электроэнергию", - сказал Трамп.
Ранее издание Politico сообщило, что администрация Трампа хочет заключить соглашение с крупнейшими компаниями в области технологий, чтобы оградить американских граждан от повышения цен на электроэнергию на фоне строительства новых центров обработки данных.
