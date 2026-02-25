Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался о электроснабжении IT-компаний - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 25.02.2026 (обновлено: 06:38 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/tramp-2076544060.html
Трамп высказался о электроснабжении IT-компаний
Трамп высказался о электроснабжении IT-компаний - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп высказался о электроснабжении IT-компаний
Президент США Дональд Трамп заявил, что крупным компаниям в сфере высоких технологий придется самостоятельно обеспечивать электроэнергией свои центры обработки... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T06:26:00+03:00
2026-02-25T06:38:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20250424/rost-2013260355.html
https://ria.ru/20250805/poshliny-2033498072.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, politico
В мире, США, Дональд Трамп, Politico
Трамп высказался о электроснабжении IT-компаний

Трамп: крупным IT-компаниям придется самим обеспечивать светом дата-центры

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупным компаниям в сфере высоких технологий придется самостоятельно обеспечивать электроэнергией свои центры обработки данных.
"Сегодня вечером я рад объявить, что мне удалось согласовать новое обязательство по защите плательщиков тарифов (на электроэнергию - ред.). Вы знаете, что это такое. Мы говорим крупнейшим технологическим компаниям, что они обязаны обеспечивать свои потребности в электроэнергии самостоятельно", - сказал Трамп в ходе выступления в конгрессе США с ежегодным обращением о положении дел в стране.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Спрос на электроэнергию в США достиг максимума со Второй мировой войны
24 апреля 2025, 17:52
Американский лидер добавил, что у Соединенных Штатов старая энергосеть, которая не сможет предоставить дата-центрам необходимые объемы электричества.
"Поэтому я говорю им (компаниям - ред.): пусть строят собственные электростанции. Они сами будут производить для себя электроэнергию", - сказал Трамп.
Ранее издание Politico сообщило, что администрация Трампа хочет заключить соглашение с крупнейшими компаниями в области технологий, чтобы оградить американских граждан от повышения цен на электроэнергию на фоне строительства новых центров обработки данных.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
США введут новые пошлины на полупроводники и микрочипы
5 августа 2025, 16:04
 
В миреСШАДональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала