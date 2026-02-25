Трамп объявил войну мошенникам в США

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп инициировал кампанию по борьбе с мошенничеством с государственными средствами и назначил её руководителем вице-президента Джей Ди Вэнса.
"Сегодня вечером, хотя она началась четыре месяца назад, я официально объявляю войну мошенничеству, которую будет возглавлять наш выдающийся вице-президент Джей Ди Вэнс", - сказал Трамп в ходе обращения к конгрессу о положении дел в стране.
Ранее в феврале телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что Вэнс возглавит рабочую группу Белого дома, которая займётся поиском случаев мошенничества с социальными выплатами в Калифорнии и других штатах.
Газета New York Post 2 декабря написала, что комитет палаты представителей США по надзору и американское министерство финансов начали расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца в связи с участием в "масштабном мошенничестве", в ходе которого сомалийские иммигранты выманили у налогоплательщиков более 1 миллиарда долларов.