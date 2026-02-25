Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил войну мошенникам в США - РИА Новости, 25.02.2026
06:18 25.02.2026
Трамп объявил войну мошенникам в США
Трамп объявил войну мошенникам в США - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп объявил войну мошенникам в США
Президент США Дональд Трамп инициировал кампанию по борьбе с мошенничеством с государственными средствами и назначил её руководителем вице-президента Джей Ди... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T06:18:00+03:00
2026-02-25T06:18:00+03:00
в мире
сша
калифорния
дональд трамп
тим уолц
2026
в мире, сша, калифорния, дональд трамп, тим уолц
В мире, США, Калифорния, Дональд Трамп, Тим Уолц
Трамп объявил войну мошенникам в США

Трамп объявил войну мошенникам в США, которую возглавит вице-президент Вэнс

Президент США Дональд Трамп на пресс-брифинге в Белом доме после решения Верховного суда
Президент США Дональд Трамп на пресс-брифинге в Белом доме после решения Верховного суда - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп на пресс-брифинге в Белом доме после решения Верховного суда. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп инициировал кампанию по борьбе с мошенничеством с государственными средствами и назначил её руководителем вице-президента Джей Ди Вэнса.
"Сегодня вечером, хотя она началась четыре месяца назад, я официально объявляю войну мошенничеству, которую будет возглавлять наш выдающийся вице-президент Джей Ди Вэнс", - сказал Трамп в ходе обращения к конгрессу о положении дел в стране.
Ранее в феврале телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что Вэнс возглавит рабочую группу Белого дома, которая займётся поиском случаев мошенничества с социальными выплатами в Калифорнии и других штатах.
Газета New York Post 2 декабря написала, что комитет палаты представителей США по надзору и американское министерство финансов начали расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца в связи с участием в "масштабном мошенничестве", в ходе которого сомалийские иммигранты выманили у налогоплательщиков более 1 миллиарда долларов.
В миреСШАКалифорнияДональд ТрампТим Уолц
 
 
