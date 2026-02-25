https://ria.ru/20260225/tramp-2076541618.html
Трамп пообещал работать на благо мира
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу о положении дел в стране пообещал работать на благо мира там, где это возможно, и в то же самое время...
Трамп пообещал работать на благо мира и отвечать на любые угрозы США
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу о положении дел в стране пообещал работать на благо мира там, где это возможно, и в то же самое время отвечать на любые угрозы США.
"Как президент (США
- ред.) я буду добиваться мира везде, где это возможно, — но никогда не буду колебаться в противостоянии угрозам Америке
там, где это необходимо", - говорится в выдержках речи Трампа
, распространенных Белым домом.
Американский лидер также подчеркнул намерение усилить безопасность США в Западном полушарии, акцентировав внимание на борьбе с наркокартелями и терроризмом, а также защите национальных интересов от внешнего вмешательства.