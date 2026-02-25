Рейтинг@Mail.ru
05:46 25.02.2026
Трамп пообещал работать на благо мира
Трамп пообещал работать на благо мира
в мире
сша
америка
дональд трамп
в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп пообещал работать на благо мира

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу о положении дел в стране пообещал работать на благо мира там, где это возможно, и в то же самое время отвечать на любые угрозы США.
"Как президент (США - ред.) я буду добиваться мира везде, где это возможно, — но никогда не буду колебаться в противостоянии угрозам Америке там, где это необходимо", - говорится в выдержках речи Трампа, распространенных Белым домом.
Американский лидер также подчеркнул намерение усилить безопасность США в Западном полушарии, акцентировав внимание на борьбе с наркокартелями и терроризмом, а также защите национальных интересов от внешнего вмешательства.
