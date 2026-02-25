https://ria.ru/20260225/tramp-2076540396.html
Трамп заявил, что США стали больше, лучше и богаче
Президент США Дональд Трамп заявил в начале своего выступления в конгрессе о положении дел в стране словами, что Соединенные Штаты стали больше, лучше и богаче, РИА Новости, 25.02.2026
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в начале своего выступления в конгрессе о положении дел в стране словами, что Соединенные Штаты стали больше, лучше и богаче, чем прежде.
"Члены конгресса и мои соотечественники-американцы, наша страна вернулась, она больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде", - сказал Трамп.