Трамп рассказал о страхах врагов США
Трамп рассказал о страхах врагов США - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп рассказал о страхах врагов США
Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности, что враги США испытывают страх перед Америкой, а сама страна вновь пользуется уважением в мире. РИА Новости, 25.02.2026
Новости
ru-RU
Трамп рассказал о страхах врагов США
Трамп уверен, что враги США находятся в страхе перед Америкой