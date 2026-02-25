Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о страхах врагов США
05:23 25.02.2026 (обновлено: 05:29 25.02.2026)
Трамп рассказал о страхах врагов США
Трамп рассказал о страхах врагов США - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп рассказал о страхах врагов США
Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности, что враги США испытывают страх перед Америкой, а сама страна вновь пользуется уважением в мире. РИА Новости, 25.02.2026
в мире
сша
америка
дональд трамп
в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп рассказал о страхах врагов США

Трамп уверен, что враги США находятся в страхе перед Америкой

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности, что враги США испытывают страх перед Америкой, а сама страна вновь пользуется уважением в мире.
"Наши враги напуганы. Наши вооружённые силы и полиция полностью укомплектованы, и Америку снова уважают — возможно, как никогда прежде", - сказал Трамп в ходе обращения к конгрессу о положении дел в стране.
Трамп заявил, что США стали больше, лучше и богаче
Вчера, 05:29
Трамп заявил, что США стали больше, лучше и богаче
Вчера, 05:29
 
Версия 2023.1 Beta
