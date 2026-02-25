https://ria.ru/20260225/tramp-2076539680.html
Трамп начал выступление в конгрессе США
Американский президент Дональд Трамп начал свое первое за второй срок выступление в конгрессе США о положении дел в стране. РИА Новости, 25.02.2026
в мире
иран
дональд трамп
конгресс сша
В мире, Иран, Дональд Трамп, Конгресс США
