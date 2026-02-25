Рейтинг@Mail.ru
Трамп начал выступление в конгрессе США - РИА Новости, 25.02.2026
05:16 25.02.2026 (обновлено: 09:17 25.02.2026)
Трамп начал выступление в конгрессе США
Американский президент Дональд Трамп начал свое первое за второй срок выступление в конгрессе США о положении дел в стране. РИА Новости, 25.02.2026
в мире, иран, дональд трамп, конгресс сша
В мире, Иран, Дональд Трамп, Конгресс США
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп начал свое первое за второй срок выступление в конгрессе США о положении дел в стране.
Выступление проходит на фоне напряженности в переговорах с Ираном, продолжающегося частичного шатдауна правительства и надвигающихся промежуточных выборов, которые грозят республиканцам потерей контроля над Капитолием.
Обращение о положении страны - это ежегодное предусмотренное конституцией послание президента конгрессу США, в котором глава государства подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты и инициативы своей администрации на перспективу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Политолог рассказал, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США
22 февраля, 15:14
 
В миреИранДональд ТрампКонгресс США
 
 
