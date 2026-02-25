Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
16:05 25.02.2026
Оверчук назвал объем торговли с дружественными странами
Оверчук назвал объем торговли с дружественными странами - РИА Новости, 25.02.2026
Оверчук назвал объем торговли с дружественными странами
Восемьдесят шесть процентов всего российского экспорта приходится на дружественные России страны, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 25.02.2026
экономика, россия, алексей оверчук
Экономика, Россия, Алексей Оверчук
Оверчук назвал объем торговли с дружественными странами

Оверчук: 86% объёма российской торговли идёт с дружественными странами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Восемьдесят шесть процентов всего российского экспорта приходится на дружественные России страны, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Восемьдесят шесть процентов российского экспорта, российской торговли с внешним миром осуществляется с дружественными нам странами", - заявил Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24".
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Российская экономика развернулась на Восток, заявил Оверчук
24 декабря 2025, 10:41
 
ЭкономикаРоссияАлексей Оверчук
 
 
