Оверчук назвал объем торговли с дружественными странами
Восемьдесят шесть процентов всего российского экспорта приходится на дружественные России страны, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:05:00+03:00
2026-02-25T16:05:00+03:00
2026-02-25T16:05:00+03:00
экономика
россия
алексей оверчук
россия
Оверчук: 86% объёма российской торговли идёт с дружественными странами