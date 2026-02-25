Рейтинг@Mail.ru
Новак назвал стабильной ситуацию на топливном рынке - РИА Новости, 25.02.2026
15:51 25.02.2026 (обновлено: 16:05 25.02.2026)
Новак назвал стабильной ситуацию на топливном рынке
Текущая ситуация на топливном рынке абсолютно стабильна, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.02.2026
александр новак
РИА Новости
Новак назвал стабильной ситуацию на топливном рынке

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Текущая ситуация на топливном рынке абсолютно стабильна, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В настоящее время ситуация абсолютно стабильная. Объёмы производства позволяют обеспечивать не только спрос, который есть на рынке, но и накопление запасов для того, чтобы увеличить объёмы запасов на период повышенного летнего спроса" - сказал он в эфире "России 24".
Как отметил Новак, период частичного дефицита прошел. Нефтеперерабатывающие заводы, которые ремонтируются - выходят из ремонта, а плановые ремонты производятся в сроки.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
