Новак назвал стабильной ситуацию на топливном рынке

"В настоящее время ситуация абсолютно стабильная. Объёмы производства позволяют обеспечивать не только спрос, который есть на рынке, но и накопление запасов для того, чтобы увеличить объёмы запасов на период повышенного летнего спроса" - сказал он в эфире "России 24".