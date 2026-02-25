https://ria.ru/20260225/toplivo-2076676685.html
Новак назвал стабильной ситуацию на топливном рынке
Текущая ситуация на топливном рынке абсолютно стабильна, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.02.2026
россия
