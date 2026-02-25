Того инициирует дискуссии об учреждении нескольких африканских праздников

ПРЕТОРИЯ, 25 фев - РИА Новости. Власти Тоголезской Республики в сотрудничестве с Африканским союзом (АС) намерены инициировать дискуссии с экспертами об учреждении ряда африканских праздников, включая Африканский Новый год, говорится в опубликованном пресс-релизе МИД страны.

"Того... намеревается в сотрудничестве с Африканским союзом инициировать дискуссии с африканскими специалистами и специалистами из диаспоры, чтобы предложить даты празднования африканских праздников, в частности дату Африканского Нового года, основанные на африканских исторических, культурных и религиозных традициях", - сказано в релизе.

По заявлению ведомства, колониальная политика привела к искажению африканской идентичности, и это касается, в частности, навязанного календаря.

"В современном контексте, характеризующемся изменениям мирового порядка и постепенным появлением многополярного порядка... для Африки становится крайне важным восстановить свою историческую систему делению времени и установления традиционных праздников", - сказано в тексте.

Власти Того также подчеркивают значимость возвышения африканских праздников до статуса всемирного наследия, как это было сделано, например, для китайского "Лунного Нового года" и еврейского нового года Рош ха-Шана.