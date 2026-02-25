Рейтинг@Mail.ru
Того инициирует дискуссии об учреждении нескольких африканских праздников
01:21 25.02.2026 (обновлено: 01:29 25.02.2026)
Того инициирует дискуссии об учреждении нескольких африканских праздников
Того инициирует дискуссии об учреждении нескольких африканских праздников - РИА Новости, 25.02.2026
Того инициирует дискуссии об учреждении нескольких африканских праздников
Власти Тоголезской Республики в сотрудничестве с Африканским союзом (АС) намерены инициировать дискуссии с экспертами об учреждении ряда африканских праздников, РИА Новости, 25.02.2026
в мире, африка, того
В мире, Африка, Того
Того инициирует дискуссии об учреждении нескольких африканских праздников

Власти Того предложили учредить Африканский Новый год

© РИА Новости / Дубровский | Перейти в медиабанкГород Ломе
Город Ломе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дубровский
Перейти в медиабанк
Город Ломе. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 25 фев - РИА Новости. Власти Тоголезской Республики в сотрудничестве с Африканским союзом (АС) намерены инициировать дискуссии с экспертами об учреждении ряда африканских праздников, включая Африканский Новый год, говорится в опубликованном пресс-релизе МИД страны.
"Того... намеревается в сотрудничестве с Африканским союзом инициировать дискуссии с африканскими специалистами и специалистами из диаспоры, чтобы предложить даты празднования африканских праздников, в частности дату Африканского Нового года, основанные на африканских исторических, культурных и религиозных традициях", - сказано в релизе.
По заявлению ведомства, колониальная политика привела к искажению африканской идентичности, и это касается, в частности, навязанного календаря.
"В современном контексте, характеризующемся изменениям мирового порядка и постепенным появлением многополярного порядка... для Африки становится крайне важным восстановить свою историческую систему делению времени и установления традиционных праздников", - сказано в тексте.
Власти Того также подчеркивают значимость возвышения африканских праздников до статуса всемирного наследия, как это было сделано, например, для китайского "Лунного Нового года" и еврейского нового года Рош ха-Шана.
Для обсуждения этого вопроса в Ломе будет организован симпозиум. Его выводы и рекомендации будут представлены Комиссии Африканского союза для принятия последующих решений и их реализации.
В миреАфрикаТого
 
 
