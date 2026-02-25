Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме - РИА Новости, 25.02.2026
11:17 25.02.2026 (обновлено: 12:21 25.02.2026)
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме

КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. На Кубани пресекли попытку теракта на военном аэродроме, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.
"Предотвращен теракт, планируемый украинскими спецслужбами. <...> В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин России, 1986 года рождения, инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp с представителем ГУР МО Украины", — говорится в релизе.
По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах. Затем он сделал смеси, с помощью которых собирался устроить поджог самолета на одном из аэродромов.
Задержали его при подготовке преступления, сейчас он заключен под стражу. Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю расследует уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и госизмене. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
20 февраля, 13:20
