На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме

КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. На Кубани пресекли попытку теракта на военном аэродроме, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах. Затем он сделал смеси, с помощью которых собирался устроить поджог самолета на одном из аэродромов.