Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за неудаление информации

12:37 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за повторное неудаление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья.
Протокол был составлен за повторное неудаление информации об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях.
В Кремле заявили о нежелании Telegram сотрудничать с властями
24 февраля, 12:43
 
