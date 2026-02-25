https://ria.ru/20260225/telegram-2076601923.html
Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за неудаление информации
Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за неудаление информации - РИА Новости, 25.02.2026
Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за неудаление информации
Таганский суд Москвы оштрафовал оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за повторное неудаление информации, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:37:00+03:00
2026-02-25T12:37:00+03:00
2026-02-25T12:40:00+03:00
telegram
происшествия
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075151365_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6180695f89ea217ae6d365468853b5e7.jpg
https://ria.ru/20260224/telegram-2076372128.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075151365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_423425a5ee5eae3a62d17e7a1f833cdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, происшествия, москва, россия, общество
Telegram, Происшествия, Москва, Россия, Общество
Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за неудаление информации
РИА Новости: Telegram оштрафовали на 7 млн руб за неудаление информации