Путин назвал главную цель объединения Большого и Мариинского театров

Владимир Путин и Валерий Гергиев во время встречи в Москве

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взаимодействие Большого и Мариинского театров было главной целью их объединения под общее руководство, заявил президент России Владимир Путин.

"В этом был смысл", - отметил Путин.

Гергиев уточнил, что театры ездят на гастроли "смешанным, сводным оркестром". Он назвал это уникальной возможностью для творческих коллективов "подрастать вместе".

"Синергия получается хорошая", - сказал Путин.

Гергиев подчеркнул, что судьба Большого и Мариинского театров - быть первыми в мире русской классической музыки.

"Такое богатство репертуара даже и радует и даже шокирует. Потому что даже сил двух театров может не хватить, чтобы объять это шикарное наследие русских", - отметил Гергиев.