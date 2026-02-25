Рейтинг@Mail.ru
09:30 25.02.2026
Путин назвал главную цель объединения Большого и Мариинского театров
Путин назвал главную цель объединения Большого и Мариинского театров
Взаимодействие Большого и Мариинского театров было главной целью их объединения под общее руководство, заявил президент России Владимир Путин.
россия, владимир путин, валерий гергиев, мариинский театр
Культура, Россия, Владимир Путин, Валерий Гергиев, Мариинский театр
© РИА Новости / Гавриил ГригоровВладимир Путин и Валерий Гергиев во время встречи в Москве
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Владимир Путин и Валерий Гергиев во время встречи в Москве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взаимодействие Большого и Мариинского театров было главной целью их объединения под общее руководство, заявил президент России Владимир Путин.
Накануне вечером президент встретился с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Он рассказал Путину, что оба театра активно взаимодействуют друг с другом.
"В этом был смысл", - отметил Путин.
Гергиев уточнил, что театры ездят на гастроли "смешанным, сводным оркестром". Он назвал это уникальной возможностью для творческих коллективов "подрастать вместе".
"Синергия получается хорошая", - сказал Путин.
Гергиев подчеркнул, что судьба Большого и Мариинского театров - быть первыми в мире русской классической музыки.
"Такое богатство репертуара даже и радует и даже шокирует. Потому что даже сил двух театров может не хватить, чтобы объять это шикарное наследие русских", - отметил Гергиев.
"Важно, чтобы вам сил хватило на два таких театра", - ответил Путин.
КультураРоссияВладимир ПутинВалерий ГергиевМариинский театр
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала