11:39 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/teatr-2076584762.html
Евгений Герасимов оценил идею введения дресс-кода для посещения театров
2026-02-25T11:39:00+03:00
2026-02-25T11:39:00+03:00
россия
москва
евгений герасимов
николай цискаридзе
большой театр
театр имени маяковского
ленком
россия
москва
россия, москва, евгений герасимов, николай цискаридзе, большой театр, театр имени маяковского, ленком
Россия, Москва, Евгений Герасимов, Николай Цискаридзе, Большой театр, Театр имени Маяковского, Ленком
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов в интервью РИА Новости оценил инициативу по введению дресс-кода для посещения театров, отметив, что она может носить лишь рекомендательный характер.
Ранее ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, рассуждая о допустимой одежде для зрителей в театре, предположил, что властям следует заняться регулированием этого вопроса.
"Возможно, если речь идет о Большом театре. Например, я не видел, чтобы к нам приходили в "лохмотьях". Вы знаете, можно давать рекомендацию и писать об этом на билете, но официально вводить дресс-код вряд ли, потому что каждый человек имеет право. Наш театр демократичен в этом аспекте", - сказал он, комментируя инициативу по введению дресс-кода для посещения театров.
По мнению Герасимова, то, в каком виде зрители приходят в театры - скорее, вопрос внутренней культуры каждого человека.
"Люди бегут в театр после работы, иногда у них просто нет возможности переодеться", - предположил он.
Евгений Герасимов родился 25 февраля 1951 года в Москве. В 1972 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища (ныне институт) имени Щукина, в 1981 году - Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Играл на сценах Театра имени Маяковского, театра "Ленком". В кино Герасимов начал сниматься еще в школьные годы, всего сыграл свыше 60 ролей.
В 1994 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. Лауреат премии Ленинского комсомола (1980). Награжден российскими орденами Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2018) степеней, орденом Дружбы (2011).
РоссияМоскваЕвгений ГерасимовНиколай ЦискаридзеБольшой театрТеатр имени МаяковскогоЛенком
 
 
