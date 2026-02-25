Евгений Герасимов оценил идею введения дресс-кода для посещения театров

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов в интервью РИА Новости оценил инициативу по введению дресс-кода для посещения театров, отметив, что она может носить лишь рекомендательный характер.
Ранее ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, рассуждая о допустимой одежде для зрителей в театре, предположил, что властям следует заняться регулированием этого вопроса.
"Возможно, если речь идет о Большом театре. Например, я не видел, чтобы к нам приходили в "лохмотьях". Вы знаете, можно давать рекомендацию и писать об этом на билете, но официально вводить дресс-код вряд ли, потому что каждый человек имеет право. Наш театр демократичен в этом аспекте", - сказал он, комментируя инициативу по введению дресс-кода для посещения театров.
По мнению Герасимова, то, в каком виде зрители приходят в театры - скорее, вопрос внутренней культуры каждого человека.
"Люди бегут в театр после работы, иногда у них просто нет возможности переодеться", - предположил он.
Евгений Герасимов родился 25 февраля 1951 года в Москве. В 1972 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища (ныне институт) имени Щукина, в 1981 году - Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Играл на сценах Театра имени Маяковского, театра "Ленком". В кино Герасимов начал сниматься еще в школьные годы, всего сыграл свыше 60 ролей.
В 1994 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. Лауреат премии Ленинского комсомола (1980). Награжден российскими орденами Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2018) степеней, орденом Дружбы (2011).