Евгений Герасимов оценил идею введения дресс-кода для посещения театров

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов в интервью РИА Новости оценил инициативу по введению дресс-кода для посещения театров, отметив, что она может носить лишь рекомендательный характер.

Ранее ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе , рассуждая о допустимой одежде для зрителей в театре, предположил, что властям следует заняться регулированием этого вопроса.

"Возможно, если речь идет о Большом театре . Например, я не видел, чтобы к нам приходили в "лохмотьях". Вы знаете, можно давать рекомендацию и писать об этом на билете, но официально вводить дресс-код вряд ли, потому что каждый человек имеет право. Наш театр демократичен в этом аспекте", - сказал он, комментируя инициативу по введению дресс-кода для посещения театров.

По мнению Герасимова , то, в каком виде зрители приходят в театры - скорее, вопрос внутренней культуры каждого человека.

"Люди бегут в театр после работы, иногда у них просто нет возможности переодеться", - предположил он.

Евгений Герасимов родился 25 февраля 1951 года в Москве . В 1972 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища (ныне институт) имени Щукина, в 1981 году - Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Играл на сценах Театра имени Маяковского , театра " Ленком ". В кино Герасимов начал сниматься еще в школьные годы, всего сыграл свыше 60 ролей.