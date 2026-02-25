Рейтинг@Mail.ru
Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о СВО
Культура
 
05:45 25.02.2026
Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о СВО
Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о СВО
Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о СВО
Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов рассказал в интервью РИА Новости о планах поставить спектакль о событиях...
Дарья Буймова
Новости
Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о СВО

Худрук Театра Сатиры Герасимов хочет поставить спектакль о событиях СВО

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЕвгений Герасимов
Евгений Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов рассказал в интервью РИА Новости о планах поставить спектакль о событиях специальной военной операции (СВО).
Герасимов в среду отмечает свой день рождения, ему исполняется 75 лет.
"Да, конечно. Важно, чтобы в основе такого спектакля был хороший драматургический материал, должна быть качественная драматургия", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли появиться на сцене Театра Сатиры спектакль, посвященный теме СВО.
Как уточнил Герасимов, он находится в процессе поиска такого материала, но пока ему не удалось найти достойное произведение, которое могло бы лечь в основу такой постановки.
"Появляются очень интересные документальные киноработы, которые трогают за сердце и душу. Я ищу материал, отсматриваю, но главное, чтобы это было достойно той темы, которой сейчас живет весь народ", - добавил он.
Евгений Герасимов родился 25 февраля 1951 года в Москве. В 1972 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища (ныне институт) имени Щукина, в 1981 году - Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Играл на сценах Театра имени Маяковского, театра "Ленком". В кино Герасимов начал сниматься еще в школьные годы, всего сыграл свыше 60 ролей.
В 1994 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1980). Награжден российскими орденами Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2018) степеней, орденом Дружбы (2011).
