Россиян, обвиненных в Паттайе в убийстве, заподозрили в еще одном похищении

БАНГКОК, 25 фев – РИА Новости. Двух граждан РФ, арестованных 1 февраля 2026 года в Таиланде по делу об убийстве и расчленении тела россиянина в курортной Паттайе, подозревают еще в одном похищении человека и угрозах убийством с целью вымогательства, сообщили РИА Новости в полиции города Паттайя.

"В Паттайе возбуждено еще одно уголовное дело в отношении двоих арестованных граждан России , которые обвиняются в похищении, убийстве и расчленении тела россиянина Михаила Емельянова. Новое дело заведено по заявлению потерпевшего, тоже гражданина России, о том, что он был похищен обвиняемыми в ноябре 2025 года, и что обвиняемые требовали от него крупную сумму денег за отмену якобы полученного ими заказа на его убийство", - сообщили собеседники агентства.

По их словам, после четырех часов нахождения под дулом пистолета и психологической пытки, имитации расстрела, преступники освободили потерпевшего, отправив его собирать для них "первый взнос" в сумме 30 тысяч долларов и оставив себе его российский загранпаспорт. Потерпевший сумел через несколько дней покинуть Таиланд с временными документами. В последующие недели преступники пытались найти его через социальные сети и знакомых, проживающих в Паттайе. Потерпевший вернулся в Таиланд и подал заявление в полицию только сейчас, после ареста похитивших его людей в качестве обвиняемых по делу о похищении в начале января 2026 года, убийстве и расчленении тела Михаила Емельянова, рассказали агентству в полиции.

"В заявлении потерпевшего говорится, что после четырех часов угроз под дулом пистолета один из обвиняемых поставил его лицом к стене, сказал, чтобы он выкурил последнюю сигарету, а потом приставил пистолет к затылку и нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало, пистолет, как оказалось, был не заряжен, но после имитации выстрела потерпевший ощутил резкую боль в области сердца и не смог устоять на ногах", - сообщили агентству полицейские.