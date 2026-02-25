Рейтинг@Mail.ru
Россиян, обвиненных в Паттайе в убийстве, заподозрили в еще одном похищении
09:43 25.02.2026
Россиян, обвиненных в Паттайе в убийстве, заподозрили в еще одном похищении
Двух граждан РФ, арестованных 1 февраля 2026 года в Таиланде по делу об убийстве и расчленении тела россиянина в курортной Паттайе, подозревают еще в одном... РИА Новости, 25.02.2026
происшествия
паттайя
россия
таиланд
паттайя
россия
таиланд
2026
1920
1920
true
происшествия, паттайя, россия, таиланд
Происшествия, Паттайя, Россия, Таиланд
Россиян, обвиненных в Паттайе в убийстве, заподозрили в еще одном похищении

РИА Новости: задержанных в Паттайе 2 россиян подозревают еще в одном похищении

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
БАНГКОК, 25 фев – РИА Новости. Двух граждан РФ, арестованных 1 февраля 2026 года в Таиланде по делу об убийстве и расчленении тела россиянина в курортной Паттайе, подозревают еще в одном похищении человека и угрозах убийством с целью вымогательства, сообщили РИА Новости в полиции города Паттайя.
Паттайе возбуждено еще одно уголовное дело в отношении двоих арестованных граждан России, которые обвиняются в похищении, убийстве и расчленении тела россиянина Михаила Емельянова. Новое дело заведено по заявлению потерпевшего, тоже гражданина России, о том, что он был похищен обвиняемыми в ноябре 2025 года, и что обвиняемые требовали от него крупную сумму денег за отмену якобы полученного ими заказа на его убийство", - сообщили собеседники агентства.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Россиянин рассказал об обстановке в магазинах в Мексике после беспорядков
Вчера, 09:09
По их словам, после четырех часов нахождения под дулом пистолета и психологической пытки, имитации расстрела, преступники освободили потерпевшего, отправив его собирать для них "первый взнос" в сумме 30 тысяч долларов и оставив себе его российский загранпаспорт. Потерпевший сумел через несколько дней покинуть Таиланд с временными документами. В последующие недели преступники пытались найти его через социальные сети и знакомых, проживающих в Паттайе. Потерпевший вернулся в Таиланд и подал заявление в полицию только сейчас, после ареста похитивших его людей в качестве обвиняемых по делу о похищении в начале января 2026 года, убийстве и расчленении тела Михаила Емельянова, рассказали агентству в полиции.
"В заявлении потерпевшего говорится, что после четырех часов угроз под дулом пистолета один из обвиняемых поставил его лицом к стене, сказал, чтобы он выкурил последнюю сигарету, а потом приставил пистолет к затылку и нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало, пистолет, как оказалось, был не заряжен, но после имитации выстрела потерпевший ощутил резкую боль в области сердца и не смог устоять на ногах", - сообщили агентству полицейские.
Тридцатилетний россиянин Михаил Емельянов, совладелец бизнеса по продаже разрешенной в Таиланде медицинской марихуаны, пропал в Паттайе 7 января 2026 года. Его расчлененное тело было найдено в окрестностях Паттайи 1 февраля. В тот же день были задержаны и на следующий день арестованы судом двое граждан России по подозрению в похищении, убийстве и расчленении тела Емельянова. Подозреваемых, ныне обвиняемых, полицейским удалось найти благодаря камерам наблюдения в Паттайе, запечатлевшим их поездки на мотоциклах с большими свертками от арендованного ими дома, где, как доказала криминалистическая экспертиза, произошло убийство, до пруда, на берегу которого в пяти неглубоких ямах были захоронены части тела погибшего.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве
24 февраля, 23:05
 
ПроисшествияПаттайяРоссияТаиланд
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
