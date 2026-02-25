В Нижнем Тагиле нашли двух пропавших накануне девочек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Пропавшие во вторник в Нижнем Тагиле 13-летняя Валерия Чистова и 14-летняя Мария Репрынцева найдены, сообщили межмуниципальное управление (МУ) МВД России "Нижнетагильское" и поисковики свердловского отделения отряда "Лиза Алерт".
Во вторник в МУ МВД сообщали, что в полицию обратилась мать 13-летней Валерии Чистовой. По информации женщины, дочь ушла из дома и не вернулась. Полицейские незамедлительно организовали поиски. В тот же день в Нижнем Тагиле пропала еще одна девочка - 14-летняя Мария Репрынцева, которая не вернулась с прогулки, публикацию о пропаже разместил региональный поисковый отряд "Лиза Алерт".
"Пропавшая девочка найдена. С ней всё в порядке. Сегодня Валерия сама вернулась домой. Мама сразу передала информацию в правоохранительные органы. Подросток пояснила , что уходила гулять, сейчас сотрудники полиции проверяют информацию, а также устанавливают причины ее самовольного ухода" - проинформировала пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское" в среду.
В пресс-службе свердловского отделения поискового отряда РИА Новости уточнили, что 14-летняя Мария, поисками которой занимались поисковики, найдена.
