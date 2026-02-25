Сайты с онлайн-продажами табака заблокируют без суда

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России с 1 марта сайты, предлагающие купить онлайн сигареты, кальяны, вейпы или электронные сигареты, будут включаться в реестр запрещенной к распространению информации и блокироваться в течение суток без решения суда, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).