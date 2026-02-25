Сайты с онлайн-продажами табака заблокируют без суда

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России с 1 марта сайты, предлагающие купить онлайн сигареты, кальяны, вейпы или электронные сигареты, будут включаться в реестр запрещенной к распространению информации и блокироваться в течение суток без решения суда, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
"С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с предложениями об онлайн-продаже табака и любой другой никотинсодержащей продукции. Речь идет в том числе о кальянах, вейпах и электронных сигаретах. Сайты с подобными предложениями будут включаться в реестр запрещенной к распространению информации в Российской Федерации, и в течение суток с момента включения в реестр оператор связи будет обязан заблокировать доступ к этому сайту без решения суда", - сказал Леонов.
По словам парламентария, закон также обяжет владельцев сайтов и интернет-площадок проводить мониторинг на предмет появления на своих ресурсах информации об онлайн-продаже табака, чтобы предпринять меры по ее удалению.
"Такой механизм, безусловно, позволит сократить доступ граждан к табачной и никотинсодержащей продукции, в частности, вейпов, и оградит молодое поколение от этой вредной для здоровья продукции. Работа в этом направлении Госдумой будет продолжена", - заключил он.
