Сайты с онлайн-продажами табака заблокируют без суда - РИА Новости, 25.02.2026
04:50 25.02.2026
Сайты с онлайн-продажами табака заблокируют без суда
Сайты с онлайн-продажами табака заблокируют без суда
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
лдпр
россия
2026
общество, россия, сергей леонов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, ЛДПР
Покупатель у табачной лавки
Покупатель у табачной лавки. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России с 1 марта сайты, предлагающие купить онлайн сигареты, кальяны, вейпы или электронные сигареты, будут включаться в реестр запрещенной к распространению информации и блокироваться в течение суток без решения суда, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
"С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с предложениями об онлайн-продаже табака и любой другой никотинсодержащей продукции. Речь идет в том числе о кальянах, вейпах и электронных сигаретах. Сайты с подобными предложениями будут включаться в реестр запрещенной к распространению информации в Российской Федерации, и в течение суток с момента включения в реестр оператор связи будет обязан заблокировать доступ к этому сайту без решения суда", - сказал Леонов.
По словам парламентария, закон также обяжет владельцев сайтов и интернет-площадок проводить мониторинг на предмет появления на своих ресурсах информации об онлайн-продаже табака, чтобы предпринять меры по ее удалению.
"Такой механизм, безусловно, позволит сократить доступ граждан к табачной и никотинсодержащей продукции, в частности, вейпов, и оградит молодое поколение от этой вредной для здоровья продукции. Работа в этом направлении Госдумой будет продолжена", - заключил он.
ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФЛДПР
 
 
