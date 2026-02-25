Рейтинг@Mail.ru
ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают достигнутые в ходе СВО результаты
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 25.02.2026
ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают достигнутые в ходе СВО результаты
ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают достигнутые в ходе СВО результаты
Большинство россиян (82%) считают достигнутые в ходе спецоперации промежуточные результаты значимыми, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. РИА Новости, 25.02.2026
ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают достигнутые в ходе СВО результаты

ВЦИОМ: 82% россиян назвали достигнутые в ходе СВО результаты значимыми

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Большинство россиян (82%) считают достигнутые в ходе спецоперации промежуточные результаты значимыми, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Участникам опроса предложили оценить промежуточные итоги СВО. 82% граждан РФ считают достигнутые результаты значимыми. По данным АЦ ВЦИОМ, в декабре 2022 года промежуточные результаты спецоперации оценивали как значимые 81% респондентов.
Кроме того, большинство россиян (82%) выразили доверие российской армии. В свою очередь 10% опрошенных не доверяют ВС РФ.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 января среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Судьба мира в руках этих мужчин
23 февраля, 08:00
 
