Участникам СВО созданы все условия для карьерного роста, заявил Мишустин

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Участники СВО должны чувствовать себя уверенно и в гражданской жизни, им созданы все условия для карьерного роста, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Есть все условия, чтобы попробовать себя в новой профессии или получить дополнительную специальную квалификацию, новую профессию. Тысячи участников СВО и члены их семей уже прошли такое обучение. Очень важно, чтобы и в гражданской жизни они чувствовали себя уверенно", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.