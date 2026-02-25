https://ria.ru/20260225/svo-2076618040.html
Участникам СВО созданы все условия для карьерного роста, заявил Мишустин
Участники СВО должны чувствовать себя уверенно и в гражданской жизни, им созданы все условия для карьерного роста, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
россия
