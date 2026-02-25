Рейтинг@Mail.ru
Участникам СВО созданы все условия для карьерного роста, заявил Мишустин
25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 25.02.2026
Участникам СВО созданы все условия для карьерного роста, заявил Мишустин
Участники СВО должны чувствовать себя уверенно и в гражданской жизни, им созданы все условия для карьерного роста, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2026
Участникам СВО созданы все условия для карьерного роста, заявил Мишустин

Мишустин: участникам СВО созданы все условия для карьерного роста

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Участники СВО должны чувствовать себя уверенно и в гражданской жизни, им созданы все условия для карьерного роста, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Есть все условия, чтобы попробовать себя в новой профессии или получить дополнительную специальную квалификацию, новую профессию. Тысячи участников СВО и члены их семей уже прошли такое обучение. Очень важно, чтобы и в гражданской жизни они чувствовали себя уверенно", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мишустин поручил держать на контроле поддержку бойцов СВО
