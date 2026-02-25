"Украинцы больше не могут": в США выступили с признанием о ситуации на СВО

«

"Нет ни одного фронта, на котором украинцы могли бы указать на то, что они действительно добились прогресса и смогли остановить русских. <…> Тот факт, что Россия продолжает довольно эффективно действовать в погодных условиях зимой, еще раз демонстрирует ее возможности. Украинцы же страдают от ужасных последствий, часть их боевых потерь приходится, например, на замерзших насмерть людей и раненых из-за непогоды. <…> Я думаю, весной мы увидим масштабное наступление России, чтобы положить этому конец, потому что к тому моменту, я думаю, Украина уже будет на грани истощения, — подытожил Джонсон.