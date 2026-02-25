Рейтинг@Mail.ru
"Украинцы больше не могут": в США выступили с признанием о ситуации на СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:59 25.02.2026
"Украинцы больше не могут": в США выступили с признанием о ситуации на СВО
"Украинцы больше не могут": в США выступили с признанием о ситуации на СВО - РИА Новости, 25.02.2026
"Украинцы больше не могут": в США выступили с признанием о ситуации на СВО
ВСУ по итогам зимней кампании в зоне СВО значительно ухудшили свои позиции и оказались на грани истощения, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 25.02.2026
2026
"Украинцы больше не могут": в США выступили с признанием о ситуации на СВО

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: мыльный пузырь украинской обороны вот-вот лопнет

© AP Photo / LIBKOSМедики выносят раненого украинского солдата
Медики выносят раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / LIBKOS
Медики выносят раненого украинского солдата. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. ВСУ по итогам зимней кампании в зоне СВО значительно ухудшили свои позиции и оказались на грани истощения, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.
«
"Конец близок. Знаете, украинцы больше не могут продолжать в том же духе, их стране придет конец. И точно так же, как вы пытаетесь надуть воздушный шар и продолжаете накачивать в него воздух, в какой-то момент он лопается. И лопание в данном случае связано с жертвами, нехваткой живой силы, нехваткой оружия, нехваткой денег", — признался эксперт.
Сотрудники полиции на месте взрывов во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Украины не будет": в США поразились тому, что разгорелось во Львове
Вчера, 02:20
Одним из признаков приближающегося коллапса ВСУ, по его мнению, стала разница в том, как силы России и Украины справились с борьбой в условиях уходящей суровой зимы.
«
"Нет ни одного фронта, на котором украинцы могли бы указать на то, что они действительно добились прогресса и смогли остановить русских. <…> Тот факт, что Россия продолжает довольно эффективно действовать в погодных условиях зимой, еще раз демонстрирует ее возможности. Украинцы же страдают от ужасных последствий, часть их боевых потерь приходится, например, на замерзших насмерть людей и раненых из-за непогоды. <…> Я думаю, весной мы увидим масштабное наступление России, чтобы положить этому конец, потому что к тому моменту, я думаю, Украина уже будет на грани истощения, — подытожил Джонсон.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Мир невозможен": на Западе резко ответили на слова Медведева о Зеленском
Вчера, 04:38
По сообщениям Минобороны, за последние сутки ВС России освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области, а также уничтожили 1075 киевских боевиков. Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российская армия, несмотря на суровые условия, установила контроль над 12 населенными пунктами только за две недели февраля.
 
