Рейтинг@Mail.ru
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 25.02.2026 (обновлено: 17:37 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/sud-2076700800.html
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в мошенничестве
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 25.02.2026
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, проходящий по делу о мошенничестве, не признал вину в ходе судебного заседания, передает... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:24:00+03:00
2026-02-25T17:37:00+03:00
происшествия
ростовская область
вадим ванеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070799425_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_258af3e013a7dba877e275e147b2c37f.jpg
https://ria.ru/20260225/sud-2076569143.html
https://ria.ru/20260222/sud-2076044118.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070799425_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_33dfb97488af9784f784e14190d55904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, вадим ванеев
Происшествия, Ростовская область, Вадим Ванеев
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в мошенничестве

Экс-замгубернатора Ростовской области Гончаров не признал вину в мошенничестве

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, проходящий по делу о мошенничестве, не признал вину в ходе судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце января суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, бывшего замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского, его бывшего зама Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева. В зависимости от роли они обвиняются по статьям о мошенничестве, а также превышении должностных полномочий, подстрекательстве и пособничестве в этом.
Модельер Ферутдин Закиров - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Модельера и экс-сотрудницу Минобороны осудили на шесть лет за мошенничество
Вчера, 10:29
В среду состоялось очередное заседание по делу. Гособвинитель зачитал обвинительное заключение.
"Вину в предъявленном обвинении не признаю в полном объеме", - сказал Гончаров, добавив, что гражданские иски он также не признает.
Гончаров добавил, что фактического вреда нанесено не было.
"Обвинения очень спорны. Не был проведен экономический анализ всех документов", - отметил он.
По версии следствия, в 2018 году, занимая должности первого замгубернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия региона и замминистра, обвиняемые обеспечили получение субсидий группой компаний, занимающихся производством мяса птицы. Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки. Это повлекло незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 155 миллионов рублей.
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову
22 февраля, 06:45
 
ПроисшествияРостовская областьВадим Ванеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала