https://ria.ru/20260225/sud-2076700800.html
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в мошенничестве
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 25.02.2026
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, проходящий по делу о мошенничестве, не признал вину в ходе судебного заседания, передает... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:24:00+03:00
2026-02-25T17:24:00+03:00
2026-02-25T17:37:00+03:00
происшествия
ростовская область
вадим ванеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070799425_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_258af3e013a7dba877e275e147b2c37f.jpg
https://ria.ru/20260225/sud-2076569143.html
https://ria.ru/20260222/sud-2076044118.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070799425_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_33dfb97488af9784f784e14190d55904.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, вадим ванеев
Происшествия, Ростовская область, Вадим Ванеев
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в мошенничестве
Экс-замгубернатора Ростовской области Гончаров не признал вину в мошенничестве
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, проходящий по делу о мошенничестве, не признал вину в ходе судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце января суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Ростовской области
Виктора Гончарова, бывшего замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского, его бывшего зама Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева
. В зависимости от роли они обвиняются по статьям о мошенничестве, а также превышении должностных полномочий, подстрекательстве и пособничестве в этом.
В среду состоялось очередное заседание по делу. Гособвинитель зачитал обвинительное заключение.
"Вину в предъявленном обвинении не признаю в полном объеме", - сказал Гончаров, добавив, что гражданские иски он также не признает.
Гончаров добавил, что фактического вреда нанесено не было.
"Обвинения очень спорны. Не был проведен экономический анализ всех документов", - отметил он.
По версии следствия, в 2018 году, занимая должности первого замгубернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия региона и замминистра, обвиняемые обеспечили получение субсидий группой компаний, занимающихся производством мяса птицы. Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки. Это повлекло незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 155 миллионов рублей.