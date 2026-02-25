Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, проходящий по делу о мошенничестве, не признал вину в ходе судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В конце января суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, бывшего замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского, его бывшего зама Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева . В зависимости от роли они обвиняются по статьям о мошенничестве, а также превышении должностных полномочий, подстрекательстве и пособничестве в этом.

В среду состоялось очередное заседание по делу. Гособвинитель зачитал обвинительное заключение.

"Вину в предъявленном обвинении не признаю в полном объеме", - сказал Гончаров, добавив, что гражданские иски он также не признает.

Гончаров добавил, что фактического вреда нанесено не было.

"Обвинения очень спорны. Не был проведен экономический анализ всех документов", - отметил он.