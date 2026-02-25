В Польше суд приостановил производство по делу Рубцова

ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Варшавский окружной суд приостановил производство по делу обвиняемого в республике в шпионаже в пользу РФ Павла Рубцова, который в 2024 году покинул республику в рамках обмена пленными между Россией и США, передает агентство Варшавский окружной суд приостановил производство по делу обвиняемого в республике в шпионаже в пользу РФ Павла Рубцова, который в 2024 году покинул республику в рамках обмена пленными между Россией и США, передает агентство РАР

Очередное слушание в суде по делу Рубцова состоялось в среду в закрытом режиме. Как указал суд, у него нет доказательств того, что Рубцову было вручено уведомление о слушании, которое, согласно закону, не может быть проведено в его отсутствие.

Пресс-секретарь районного суда Варшавы судья Анна Пташек пояснила, что в этой связи "по просьбе прокурора суд приостановил производство по делу до тех пор, пока не будет найден и привлечен к суду обвиняемый".

Она также заявила, что по просьбе прокурора суд обратился в Апелляционный суд Варшавы с просьбой рассмотреть вопрос о предварительном заключении обвиняемого под стражу. "В зависимости от решения Апелляционного суда Варшавы суд сможет предпринять дальнейшие шаги, поскольку, если будет вынесено решение о задержании, можно будет рассмотреть вопрос о выдаче ордера на арест обвиняемого и начале международного розыска", — отметила судья Пташек.

Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле в 2022 году якобы за шпионаж в пользу России . Журналист родился в Москве и переехал в Испанию , когда ему было девять лет. Он хорошо владеет русским языком. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт на Украине и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал Sexta.

В 2024 году в рамках обмена заключенными между Россией и США Польша освободила Рубцова. Он покинул страну.