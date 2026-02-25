Рейтинг@Mail.ru
Модельера и экс-сотрудницу Минобороны осудили на шесть лет за мошенничество
10:29 25.02.2026 (обновлено: 14:52 25.02.2026)
Модельера и экс-сотрудницу Минобороны осудили на шесть лет за мошенничество
Модельера и экс-сотрудницу Минобороны осудили на шесть лет за мошенничество - РИА Новости, 25.02.2026
Модельера и экс-сотрудницу Минобороны осудили на шесть лет за мошенничество
Басманный суд Москвы приговорил модельера Ферутдина Закирова и бывшую сотрудницу Минобороны Ларису Леонтьеву к шести годам колонии по делу о поставке военному... РИА Новости, 25.02.2026
россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
Модельера и экс-сотрудницу Минобороны осудили на шесть лет за мошенничество

Модельеру и экс-сотруднице Минобороны дали 6 лет за мошенничество в пандемию

© Getty Images / Pietro S. D'ApranoМодельер Ферутдин Закиров
Модельер Ферутдин Закиров - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Getty Images / Pietro S. D'Aprano
Модельер Ферутдин Закиров. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил модельера Ферутдина Закирова и бывшую сотрудницу Минобороны Ларису Леонтьеву к шести годам колонии по делу о поставке военному ведомству некачественной медтехники в разгар пандемии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Закирова виновным. <…> Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет со штрафом 700 тысяч рублей в доход государства", — огласил решение судья.
Аналогичное наказание назначили и Леонтьевой. Подсудимых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
Речь идет об афере с китайскими аппаратами для неинвазивной искусственной вентиляции легких "Yuwell YH-730". По версии следствия, Леонтьева скрыла, что они не соответствуют требованиям к технике для лечения COVID-19, но сообщила заведомо завышенную стоимость этого оборудования. Пользуясь служебными полномочиями и доверительными отношениями с тогдашним начальником управления имуществом спецпроектов Минобороны Андреем Тулуповым, Леонтьева убедила его закупить эти аппараты у иностранной фирмы, которая была подконтрольна Закирову.
По словам одного из участников процесса, весной 2020 года такие же аппараты поступили из Китая в рамках гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.
Дело Тулупова выделили в отдельное производство. В апреле 2024 года Басманный суд признал его виновным в получении взяток, растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима.
Закиров и Леонтьева вину не признают. Защита намерена обжаловать приговор в Мосгорсуде.
