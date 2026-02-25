Модельера и экс-сотрудницу Минобороны осудили на шесть лет за мошенничество

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил модельера Ферутдина Закирова и бывшую сотрудницу Минобороны Ларису Леонтьеву к шести годам колонии по делу о поставке военному ведомству некачественной медтехники в разгар пандемии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Закирова виновным. <…> Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет со штрафом 700 тысяч рублей в доход государства", — огласил решение судья.

Аналогичное наказание назначили и Леонтьевой. Подсудимых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Речь идет об афере с китайскими аппаратами для неинвазивной искусственной вентиляции легких "Yuwell YH-730". По версии следствия, Леонтьева скрыла, что они не соответствуют требованиям к технике для лечения COVID-19, но сообщила заведомо завышенную стоимость этого оборудования. Пользуясь служебными полномочиями и доверительными отношениями с тогдашним начальником управления имуществом спецпроектов Минобороны Андреем Тулуповым, Леонтьева убедила его закупить эти аппараты у иностранной фирмы, которая была подконтрольна Закирову.

По словам одного из участников процесса, весной 2020 года такие же аппараты поступили из Китая в рамках гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.

Дело Тулупова выделили в отдельное производство. В апреле 2024 года Басманный суд признал его виновным в получении взяток, растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима.