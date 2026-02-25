https://ria.ru/20260225/studenty-2076609590.html
Мишустин рассказал о бюджетных местах для студентов
Мишустин рассказал о бюджетных местах для студентов - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о бюджетных местах для студентов
Более половины бюджетных мест для студентов в России сейчас приходится на технические профессии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:55:00+03:00
2026-02-25T12:55:00+03:00
2026-02-25T13:16:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076617919_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22e9b40bd4658235d05931cd422cac19.jpg
https://ria.ru/20250825/pravitelstvo--2037385739.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076617919_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a6ba91367d1b1eef27499fb0f3ca543d.jpg
Мишустин о бюджетных местах для студентов
Власти увеличат число бюджетных мест по самым востребованным специальностям, необходимым для технологического лидерства России, заявил Мишустин. Он также рассказал, что правительство предлагает называть среднее профобразование специальным профессиональным образованием - "это точнее".
2026-02-25T12:55
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, образование - общество
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Образование - Общество
Мишустин рассказал о бюджетных местах для студентов
Мишустин: более половины бюджетных мест приходится на технические профессии