12:55 25.02.2026 (обновлено: 13:16 25.02.2026)
Мишустин рассказал о бюджетных местах для студентов
Более половины бюджетных мест для студентов в России сейчас приходится на технические профессии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026
Власти увеличат число бюджетных мест по самым востребованным специальностям, необходимым для технологического лидерства России, заявил Мишустин. Он также рассказал, что правительство предлагает называть среднее профобразование специальным профессиональным образованием - "это точнее".
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, образование - общество
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Образование - Общество
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более половины бюджетных мест для студентов в России сейчас приходится на технические профессии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По самым востребованным специальностям, в первую очередь нужным для достижения технологического промышленного суверенитета и лидерства, будем увеличивать количество бюджетных мест. Сейчас уже больше половины из них приходится на технические профессии", - сообщил премьер-министр, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФОбразование - Общество
 
 
