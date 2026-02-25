Рейтинг@Mail.ru
Степашин рекомендовал включить в школьную программу книги Прилепина - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:23 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/stepashin-2076529671.html
Степашин рекомендовал включить в школьную программу книги Прилепина
Степашин рекомендовал включить в школьную программу книги Прилепина - РИА Новости, 25.02.2026
Степашин рекомендовал включить в школьную программу книги Прилепина
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в беседе с РИА Новости назвал Захара Прилепина и Юрия Полякова авторами, которых, по его мнению, стоит... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T02:23:00+03:00
2026-02-25T02:23:00+03:00
культура
россия
захар прилепин
сергей степашин
юрий поляков (писатель)
российский книжный союз
культура
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:150:3029:1854_1920x0_80_0_0_efb1ef6f249ca6048e96359e5758d122.jpg
https://ria.ru/20260206/premiya-2072807301.html
https://ria.ru/20250607/obrazovanie-2021456760.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eb4604c1069fbfa288fff1ed5a43a95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, захар прилепин, сергей степашин, юрий поляков (писатель), российский книжный союз, культура, общество
Культура, Россия, Захар Прилепин, Сергей Степашин, Юрий Поляков (писатель), Российский Книжный Союз, Культура, Общество
Степашин рекомендовал включить в школьную программу книги Прилепина

Степашин предложил включить в школьную программу книги Прилепина и Полякова

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Степашин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в беседе с РИА Новости назвал Захара Прилепина и Юрия Полякова авторами, которых, по его мнению, стоит включить в школьную программу.
"Из современных авторов я рекомендовал бы несколько произведений Захара Прилепина: у него потрясающая книга, посвященная Шохолову, - "Шолохов. Незаконный", "Обитель" - сильнейшая книга о Соловках. Также я бы назвал книги Дмитрия Филиппова, Юрия Полякова было бы интересно почитать детям, и некоторые произведения Проханова", - сказал Степашин.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Прилепин и Волгин стали лауреатами литературной премии "Слово"
6 февраля, 21:46
Он напомнил, что Прилепин в феврале стал лауреатом Национальной литературной премии "Слово" за его роман "Тума". Поляков также стал обладателем премии в номинации "Драматургия".
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что книги Прилепина, а также помощника президента РФ Владимира Мединского включили в программу внеклассного чтения.
Ребенок читает книгу - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Книги Мединского и Прилепина включили в программу внеклассного чтения
7 июня 2025, 02:43
 
КультураРоссияЗахар ПрилепинСергей СтепашинЮрий Поляков (писатель)Российский Книжный СоюзКультураОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала