Степашин рекомендовал включить в школьную программу книги Прилепина

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в беседе с РИА Новости назвал Захара Прилепина и Юрия Полякова авторами, которых, по его мнению, стоит включить в школьную программу.

Он напомнил, что Прилепин в феврале стал лауреатом Национальной литературной премии "Слово" за его роман "Тума". Поляков также стал обладателем премии в номинации "Драматургия".