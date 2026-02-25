Степашин рекомендовал включить в школьную программу книги Прилепина

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в беседе с РИА Новости назвал Захара Прилепина и Юрия Полякова авторами, которых, по его мнению, стоит включить в школьную программу.
"Из современных авторов я рекомендовал бы несколько произведений Захара Прилепина: у него потрясающая книга, посвященная Шохолову, - "Шолохов. Незаконный", "Обитель" - сильнейшая книга о Соловках. Также я бы назвал книги Дмитрия Филиппова, Юрия Полякова было бы интересно почитать детям, и некоторые произведения Проханова", - сказал Степашин.
Он напомнил, что Прилепин в феврале стал лауреатом Национальной литературной премии "Слово" за его роман "Тума". Поляков также стал обладателем премии в номинации "Драматургия".
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что книги Прилепина, а также помощника президента РФ Владимира Мединского включили в программу внеклассного чтения.
