Глава Росархива раскрыл реакцию Сталина на Фултонскую речь Черчилля - РИА Новости, 25.02.2026
06:56 25.02.2026
Глава Росархива раскрыл реакцию Сталина на Фултонскую речь Черчилля
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Глава Росархива раскрыл реакцию Сталина на Фултонскую речь Черчилля

РИА Новости: Сталин сравнил высказывания Черчилля с "расовой теорией" Гитлера

© AP PhotoФултонская речь Уинстона Черчилля
Фултонская речь Уинстона Черчилля - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo
Фултонская речь Уинстона Черчилля. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Советский лидер Иосиф Сталин сравнил высказывания бывшего тогда премьером Британии Уинстона Черчилля в Фултонской речи с "расовой теорией" Адольфа Гитлера и воспринял ее как ультиматум, рассказал РИА Новости историк, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
Знаменитой Фултонской речи Черчилля, которую он произнес в Вестминстерском колледже США, 5 марта исполняется 80 лет. В этой речи он впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил холодную войну Запада против СССР. В ответ Сталин дал интервью газете "Правда", в которой обозначил реакцию Советского Союза на слова Черчилля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Великая Победа в одной цитате
3 мая 2025, 08:00
"Сталин охарактеризовал идеи Черчилля как "позицию поджигателя войны". Более того, он сравнил высказывания британского деятеля с "расовой теорией" Гитлера", - сказал Артизов.
"Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Г-н Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями", - процитировал он слова Сталина.
По словам Артизова, советский лидер воспринял речь "как ультиматум неанглоговорящим нациям, которым будет объявлена война в случае непризнания ими господства Великобритании и США".
"Он подчеркнул также, что речь содержит фактический призыв к войне с СССР, что на тот период противоречило союзному договору между СССР и Великобританией", - заключил глава Росархива.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
RT создал видео с Черчиллем в ответ на слова Стармера о борьбе с нацизмом
3 мая 2025, 12:51
СССР и Англия подписали 26 мая 1942 года в Лондоне договор "О союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны", заменивший соглашение от 12 июля 1941 года. Договор имел большое значение для достижения победы над гитлеровской Германией и ее союзниками. В нем были также сформулированы основы послевоенной безопасности в Европе.
Договор состоял из двух частей, объединив в себе обязательства военного и послевоенного времени. В соответствии с первой частью договора, обе стороны обязывались оказывать друг другу военную и другую помощь и поддержку в войне с фашистской Германией и ее союзниками, не вступать с ними в сепаратные переговоры.
В нарушение принципов договора и обязательств, взятых по нему, Великобритания подписала Парижские соглашения, которые предусматривали создание западногерманской армии и вступление ФРГ в НАТО. В связи с тем, что Великобритания ратифицировала Парижские соглашения, договор был аннулирован указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1955 года.
Нюрнбергский дворец юстиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Нюрнберг был колыбелью нацизма, напомнил историк Асташкин
21 ноября 2025, 03:52
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
