Глава Росархива раскрыл реакцию Сталина на Фултонскую речь Черчилля

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Советский лидер Иосиф Сталин сравнил высказывания бывшего тогда премьером Британии Уинстона Черчилля в Фултонской речи с "расовой теорией" Адольфа Гитлера и воспринял ее как ультиматум, рассказал РИА Новости историк, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Знаменитой Фултонской речи Черчилля , которую он произнес в Вестминстерском колледже США , 5 марта исполняется 80 лет. В этой речи он впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил холодную войну Запада против СССР . В ответ Сталин дал интервью газете "Правда", в которой обозначил реакцию Советского Союза на слова Черчилля.

"Сталин охарактеризовал идеи Черчилля как "позицию поджигателя войны". Более того, он сравнил высказывания британского деятеля с "расовой теорией" Гитлера ", - сказал Артизов

"Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Г-н Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями", - процитировал он слова Сталина.

По словам Артизова, советский лидер воспринял речь "как ультиматум неанглоговорящим нациям, которым будет объявлена война в случае непризнания ими господства Великобритании и США".

"Он подчеркнул также, что речь содержит фактический призыв к войне с СССР, что на тот период противоречило союзному договору между СССР и Великобританией", - заключил глава Росархива

СССР и Англия подписали 26 мая 1942 года в Лондоне договор "О союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны", заменивший соглашение от 12 июля 1941 года. Договор имел большое значение для достижения победы над гитлеровской Германией и ее союзниками. В нем были также сформулированы основы послевоенной безопасности в Европе.

Договор состоял из двух частей, объединив в себе обязательства военного и послевоенного времени. В соответствии с первой частью договора, обе стороны обязывались оказывать друг другу военную и другую помощь и поддержку в войне с фашистской Германией и ее союзниками, не вступать с ними в сепаратные переговоры.