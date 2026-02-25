В США предложили снова начать тратить бюджет на дезинформацию за рубежом

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Сенатор-демократ Джин Шахин предложила вернуться к практике прошлых лет, когда США тратили миллиарды долларов на дезинформационные кампании за рубежом в отношении своих противников.

"Что мы видим в гибридной войне? Сначала они выводят из строя киберсети, распространяют дезинформацию о происходящем, а уже затем переходят к военным действиям. И у нас нет сопоставимых мер для ответа на это — и это огромная проблема", - добавила она.