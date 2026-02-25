В США предложили снова начать тратить бюджет на дезинформацию за рубежом

https://ria.ru/20260225/ssha-2076763657.html
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Сенатор-демократ Джин Шахин предложила вернуться к практике прошлых лет, когда США тратили миллиарды долларов на дезинформационные кампании за рубежом в отношении своих противников.
"Одна из вещей, которая меня больше всего беспокоит в действиях этой администрации в информационной сфере, заключается в том, что они ликвидировали "Радио Свобода"*, традиционный инструмент, который мы использовали по всему миру, чтобы противодействовать дезинформации со стороны наших противников… Китай
сейчас тратит на дезинформацию 1,2 миллиарда долларов ежегодно, а мы вообще ничего не тратим", - посетовала Шахин
во время дискуссии в Совете по международным отношениям.
Шахин отметила также, что у США
сейчас отсутствует последовательная и целостная стратегия действий в информационном пространстве, и подчеркнула, что в этой сфере страна существенно отстаёт от своих главных противников, причём не только с точки зрения дипломатии.
"Что мы видим в гибридной войне? Сначала они выводят из строя киберсети, распространяют дезинформацию о происходящем, а уже затем переходят к военным действиям. И у нас нет сопоставимых мер для ответа на это — и это огромная проблема", - добавила она.
Заявления Шахин последовали за неожиданным вопросом из аудитории: один из журналистов поинтересовался, прекратили ли США попытки воздействовать на ситуацию внутри стран-противников с целью ее подрыва.
*СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России