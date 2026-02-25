Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили о противоречивости слов США по ядерной программе Тегерана - РИА Новости, 25.02.2026
21:38 25.02.2026
В Иране заявили о противоречивости слов США по ядерной программе Тегерана
В Иране заявили о противоречивости слов США по ядерной программе Тегерана
Утверждения США о полном уничтожении иранских ядерных объектов противоречат заявлениям американской стороны о необходимости принятия военных мер якобы в связи с РИА Новости, 25.02.2026
2026
В Иране заявили о противоречивости слов США по ядерной программе Тегерана

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Утверждения США о полном уничтожении иранских ядерных объектов противоречат заявлениям американской стороны о необходимости принятия военных мер якобы в связи с прогрессом Ирана в создании ядерного оружия, заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики ИРИ Исмаил Коусари.
"С одной стороны, они (США - ред.) утверждают, что уничтожили ядерные объекты и что больше ничего не осталось, но в то же время они говорят, что, поскольку Иран достиг конечных результатов (в создании ядерного оружия - ред.), необходимо предпринять военные действия", - сказал Коусари, чьи слова приводит иранское агентство ISNA.
Президент Ирана заявил, что видит перспективы для диалога с США по атому
Вчера, 16:01
Чиновник считает, что заявления американской стороны о планах нанесения ударов по Ирану являются доказательством провала политики и подходов Вашингтона.
По его мнению, США сейчас не способны принять правильное и отвечающее ситуации решение по иранскому вопросу.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не получил от Ирана обещания никогда не разрабатывать ядерного оружия. Трамп также заявил, что Иран якобы уже разработал ракеты, способные достичь Европы, и работает над такими, которые долетят до США.
США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолетов и треть флота, пишут СМИ
24 февраля, 15:44
 
