В Иране заявили о противоречивости слов США по ядерной программе Тегерана

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Утверждения США о полном уничтожении иранских ядерных объектов противоречат заявлениям американской стороны о необходимости принятия военных мер якобы в связи с прогрессом Ирана в создании ядерного оружия, заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики ИРИ Исмаил Коусари.