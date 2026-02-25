СМИ: число детей с лишним весом в США вышло на рекордно высокий уровень

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Показатели лишнего веса у детей и подростков в США вышли на рекордно высокий уровень, в то же время среди взрослых наблюдается снижение темпов роста такой статистики, сообщает в среду телеканал Показатели лишнего веса у детей и подростков в США вышли на рекордно высокий уровень, в то же время среди взрослых наблюдается снижение темпов роста такой статистики, сообщает в среду телеканал ABC со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"Доклад свидетельствует, что более чем один из пяти американских детей и подростков имеет лишний вес, это самый высокий из когда-либо зафиксированных", - говорится в материале.

Исследование проводили с августа 2021 года по август 2023 года. Лишний вес тогда был обнаружен у 21,1% детей и подростков в возрасте от двух до 19 лет. Это на 5,2% выше показателя, полученного в ходе аналогичного исследования в 1971-1974 годах.

Более того, 7% детей страдают от серьезного ожирения, что на 1% больше, чем полвека назад, сообщает телеканал.

Исследование среди взрослых, проведенное в те же сроки, показало, что лишний вес присутствует у 40,3% взрослых от 20 лет и старше. При этом у 9,7% речь идет о серьезной форме ожирения.

В период с 1988 по 1994 годы, когда проводилось такое исследование, лишним весом страдали всего 20,9% взрослых американцев.

С другой стороны, в 2017-218 годах этот показатель составлял 42,4%, что может свидетельствовать, что впервые за последние десятилетия тенденция демонстрирует некоторые изменения, говорится в сообщении.