СМИ: число детей с лишним весом в США вышло на рекордно высокий уровень - РИА Новости, 25.02.2026
20:11 25.02.2026
СМИ: число детей с лишним весом в США вышло на рекордно высокий уровень
Показатели лишнего веса у детей и подростков в США вышли на рекордно высокий уровень, в то же время среди взрослых наблюдается снижение темпов роста такой... РИА Новости, 25.02.2026
в мире
сша
сша
Новости
ru-RU
в мире, сша
В мире, США
СМИ: число детей с лишним весом в США вышло на рекордно высокий уровень

ABC: число детей с лишним весом в США вышло на рекордно высокий уровень

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Показатели лишнего веса у детей и подростков в США вышли на рекордно высокий уровень, в то же время среди взрослых наблюдается снижение темпов роста такой статистики, сообщает в среду телеканал ABC со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Доклад свидетельствует, что более чем один из пяти американских детей и подростков имеет лишний вес, это самый высокий из когда-либо зафиксированных", - говорится в материале.
Ожирение - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Минздраве США заявили, что в США худшая в мире ситуация с ожирением
7 января, 23:21
Исследование проводили с августа 2021 года по август 2023 года. Лишний вес тогда был обнаружен у 21,1% детей и подростков в возрасте от двух до 19 лет. Это на 5,2% выше показателя, полученного в ходе аналогичного исследования в 1971-1974 годах.
Более того, 7% детей страдают от серьезного ожирения, что на 1% больше, чем полвека назад, сообщает телеканал.
Исследование среди взрослых, проведенное в те же сроки, показало, что лишний вес присутствует у 40,3% взрослых от 20 лет и старше. При этом у 9,7% речь идет о серьезной форме ожирения.
В период с 1988 по 1994 годы, когда проводилось такое исследование, лишним весом страдали всего 20,9% взрослых американцев.
С другой стороны, в 2017-218 годах этот показатель составлял 42,4%, что может свидетельствовать, что впервые за последние десятилетия тенденция демонстрирует некоторые изменения, говорится в сообщении.
В конце января было опубликовано еще одно исследование, которое прогнозирует, что к 2035 году число американцев с лишним весом увеличится до 126 миллионов.
Логотип на здании ресторана McDonalds - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Министр здравоохранения США рассказал, как победить американскую армию
7 января, 23:02
 
В миреСША
 
 
