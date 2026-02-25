Вэнс оценил перспективы урегулирования на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.