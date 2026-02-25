Рейтинг@Mail.ru
19:04 25.02.2026 (обновлено: 20:06 25.02.2026)
Вэнс оценил перспективы урегулирования на Украине
Соединенные Штаты остаются оптимистично настроены относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 25.02.2026
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты остаются оптимистично настроены относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"У президента (США Дональд Трампа - ред.) есть определенный оптимизм по поводу того, что мы сможем успешно завершить это... Мы с оптимизмом смотрим на то, что сможем достичь момента, когда и русские, и украинцы почувствуют... что можно остановить убийства", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Препятствующим миру на Украине не место на переговорах, заявила Жданова
