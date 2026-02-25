В МИД назвали сроки расширения США судоходства в Заполярье

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. США могут расширить судоходство в Заполярье в ближайшие 5-10 лет, что может повлиять на работу Северного морского пути, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.