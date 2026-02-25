Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали сроки расширения США судоходства в Заполярье
18:23 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/ssha-2076718846.html
В МИД назвали сроки расширения США судоходства в Заполярье
россия, сша, вашингтон (штат), арктический совет
Россия, США, Вашингтон (штат), Арктический совет
В МИД назвали сроки расширения США судоходства в Заполярье

МИД: США могут расширить судоходство в Заполярье за пять-десять лет

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. США могут расширить судоходство в Заполярье в ближайшие 5-10 лет, что может повлиять на работу Северного морского пути, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
"Очевидно, что на горизонте ближайших 5-10 лет стоит готовиться к значительному расширению судоходных возможностей Вашингтона в Заполярье, что может иметь последствия и для нас", - сказал дипломат в ходе своего выступления на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его мнению, это может привести к возникновению спорных вопросов вокруг Северного морского пути.
Участники комплексной экспедиции в Арктике - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Арктика стараниями Запада превращается в арену конфронтации, заявили в МИД
