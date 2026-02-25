МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок утверждает, что США хотели исключить из антироссийской резолюции по Украине пункт о "справедливом мире".
"Резолюция была очень краткой и, по сути, лишь повторила то, что уже было принято 11 раз ранее. А именно: мир может быть справедливым и прочным лишь в том случае, если он основан на принципах Устава ООН и учитывает территориальную целостность и суверенитет Украины. Американская делегация, представлявшая интересы Вашингтона, внесла правки именно в эти два пункта, стремясь их исключить", — заявила она в интервью телеканалу ARD.
Как отметила зампостпреда российской миссии при ООН Анна Евстигнеева, документ игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы устава организации и создает препятствия для переговоров.
В преамбуле резолюции авторы выразили "серьезную обеспокоенность" якобы российскими атаками на гражданскую и критически важную инфраструктуру, а также заверили в "твердой приверженности" суверенитету Украины.
В Москве неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей его работу. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать — и отвечать серьезно.