Бербок рассказала, какие пункты США хотели убрать из резолюции по Украине - РИА Новости, 25.02.2026
15:21 25.02.2026 (обновлено: 15:56 25.02.2026)
Бербок рассказала, какие пункты США хотели убрать из резолюции по Украине
Бербок рассказала, какие пункты США хотели убрать из резолюции по Украине
Бербок рассказала, какие пункты США хотели убрать из резолюции по Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziАнналена Бербок
Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок утверждает, что США хотели исключить из антироссийской резолюции по Украине пункт о "справедливом мире".
"Резолюция была очень краткой и, по сути, лишь повторила то, что уже было принято 11 раз ранее. А именно: мир может быть справедливым и прочным лишь в том случае, если он основан на принципах Устава ООН и учитывает территориальную целостность и суверенитет Украины. Американская делегация, представлявшая интересы Вашингтона, внесла правки именно в эти два пункта, стремясь их исключить", — заявила она в интервью телеканалу ARD.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины
Вчера, 15:19
Накануне США воздержались при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине, которую подготовил Киев. Соавторами выступили несколько европейских стран. Против проголосовали 12 государств, за — 107, еще 51 воздержалось.
Как отметила зампостпреда российской миссии при ООН Анна Евстигнеева, документ игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы устава организации и создает препятствия для переговоров.
В преамбуле резолюции авторы выразили "серьезную обеспокоенность" якобы российскими атаками на гражданскую и критически важную инфраструктуру, а также заверили в "твердой приверженности" суверенитету Украины.
В Москве неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей его работу. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать — и отвечать серьезно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
20 февраля, 08:00
 
