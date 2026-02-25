Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США планируют разрешить поставки топлива на Кубу для частного сектора
14:43 25.02.2026
СМИ: США планируют разрешить поставки топлива на Кубу для частного сектора
в мире
куба
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
марко рубио
куба
сша
вашингтон (штат)
в мире, куба, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марко рубио
В мире, Куба, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марко Рубио
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти США планируют разрешить поставки американского топлива на испытывающую его нехватку Кубу, но только для предприятий частного сектора, пишет в среду газета Miami Herald со ссылкой на информированный источник.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Вашингтону вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. В результате поставки сократились, на острове начались перебои с топливом.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы
22 февраля, 17:34
"Мы хотим вскоре открыть вентиль экспорта американского топлива на Кубу при условии, что его получателем будет частный сектор", - приводит издание слова своего собеседника.
По словам последнего, министерство финансов США скоро опубликует новые вводные, где будет сказано, что "для экспорта нефти количественных ограничений нет".
Кубинское правительство заявляло, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
"Нет ничего более соответствующего "доктрине Донро" (так сам Трамп назвал свой подход по аналогии с доктриной Монро XIX века - ред.), чем поставить Кубу в зависимость от Соединенных Штатов", - сказал источник газеты.
Этот подход подразумевает установление экономического и политического превосходства США в Западном полушарии.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Конвой при поддержке Тунберг планирует доставить помощь на Кубу 21 марта
Вчера, 03:37
Кубинские частники и ранее закупали американское топливо в небольших количествах в обход государственной монополии, говорится в материале. Например, дизельное топливо идет на нужды грузоперевозчиков.
Когда Трамп ввел ограничения на поставки топлива Кубе, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не желает разрушения этой страны, и выделил 9 миллионов долларов на гуманитарную помощь острову.
"Однако без дизельного топлива даже гуманитарные усилия США будут прерваны… Источники говорят, что на данный момент крайне мало американских компаний имеют лицензии на экспорт топлива на Кубу", - говорится в статье.
По мнению представителей кубинского частного бизнеса, с которыми пообщалась газета, власти острова не будут вмешиваться в "серые" поставки топлива.
"Это как было с курятиной. Как только они конфискуют контейнер с курятиной, на рынке не будет курятины. И то же самое будет с (топливными) цистернами", - пояснил собеседник издания.
В 2025 году частный сектор Кубы импортировал продукты и другие товары на сумму более двух миллиардов долларов, напоминает газета.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак
22 февраля, 14:38
 
В миреКубаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМарко Рубио
 
 
