Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, сколько нефти США получили от Каракаса - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:30 25.02.2026 (обновлено: 07:05 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/ssha-2076540552.html
Трамп сообщил, сколько нефти США получили от Каракаса
Трамп сообщил, сколько нефти США получили от Каракаса - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп сообщил, сколько нефти США получили от Каракаса
Президент США Дональд Трамп заявил в ходе своего выступления в конгрессе, что Америка получила от Каракаса свыше 80 миллионов баррелей нефти. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T05:30:00+03:00
2026-02-25T07:05:00+03:00
в мире
сша
америка
каракас
дональд трамп
сергей лавров
николас мадуро
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_c9aa592de3be4681daeb7f70c8019fea.jpg
https://ria.ru/20260225/tramp-2076540396.html
https://ria.ru/20260217/venesuela-2075059785.html
сша
америка
каракас
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_116:0:2717:1951_1920x0_80_0_0_47e24e0b9a68ad3df54853ae06d7fe18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, каракас, дональд трамп, сергей лавров, николас мадуро, россия, венесуэла
В мире, США, Америка, Каракас, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Николас Мадуро, Россия, Венесуэла
Трамп сообщил, сколько нефти США получили от Каракаса

Трамп: США получили от Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в ходе своего выступления в конгрессе, что Америка получила от Каракаса свыше 80 миллионов баррелей нефти.
"Мы только что получили от нашего нового друга и партнёра, Венесуэлы, более 80 миллионов баррелей нефти", - сказал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Трамп заявил, что США стали больше, лучше и богаче
Вчера, 05:29
Он добавил, что добыча нефти в США выросла более чем на 600 тысяч баррелей в день.
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов, и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По словам министра, запрет на сделки по венесуэльской нефти с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой, установленный минфином США, является прямой дискриминацией.
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В США рассказали, как будут воздействовать на Венесуэлу
17 февраля, 20:47
 
В миреСШААмерикаКаракасДональд ТрампСергей ЛавровНиколас МадуроРоссияВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала