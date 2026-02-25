В США сенаторы потребовали расследовать поездку главы ФБР на хоккейный матч

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Сенаторы-демократы добиваются расследования в отношении директора ФБР Кэша Пателя после того, как его поездка на хоккейный матч в Италию оставила бюро без авиации, необходимой для оперативного выезда на место преступления, сообщает агентство Блумберг.
"Осведомитель сообщил демократам в юридическом комитете Сената, что агентам ФБР пришлось ночью пробираться через зимний шторм из Куантико, штат Вирджиния, в Провиденс, штат Род-Айленд, чтобы обработать доказательства на месте массовой стрельбы, поскольку личная поездка директора Кэша Пателя оставила бюро без доступного самолёта" - передает агентство.
После чего член комитета Дик Дурбин призвал расследовать использования Пателем правительственных самолетов.
«
"Кэш Патель отправился тусоваться на Олимпиаду за деньги налогоплательщиков. Это безответственная увеселительная поездка за чужой счет и полная трата наших денег. Он должен вам возместить. Я провожу расследование," - написал сенатор в соцсети Х.
В обращении сенатора к надзорным органам, на которое ссылается Блумберг, также упомянуты следующие случаи: попытка вооруженного злоумышленника проникнуть в поместье президента США Дональда Трампа в те же выходные, когда Патель улетел в Италию, и убийство правоконсервативного активиста Чарли Кирка, когда агенты одного из подразделений ФБР приехали на место преступления в Юту с задержкой из-за того, что самолеты и пилоты были задействованы в поездках директора.
По информации СМИ, ФБР отвергли все обвинения. При этом в бюро пояснили, что Патель относится к категории "обязательных пользователей" ведомственной авиации и не может летать коммерческими рейсами, поскольку в экстренных ситуациях ему необходим доступ к защищенным каналам связи.