В США сенаторы потребовали расследовать поездку главы ФБР на хоккейный матч - РИА Новости, 25.02.2026
04:35 25.02.2026
В США сенаторы потребовали расследовать поездку главы ФБР на хоккейный матч
2026
в мире, италия, сша, милан, кэш патель, дональд трамп, чарли кирк, фбр, зимние олимпийские игры 2026
В США сенаторы потребовали расследовать поездку главы ФБР на хоккейный матч

Глава ФБР Кэш Патель
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Сенаторы-демократы добиваются расследования в отношении директора ФБР Кэша Пателя после того, как его поездка на хоккейный матч в Италию оставила бюро без авиации, необходимой для оперативного выезда на место преступления, сообщает агентство Блумберг.
В выходные глава ФБР отправился в Милан на самолете ведомства, чтобы посетить матч американской хоккейной сборной на зимних Олимпийских играх. По оценкам американских СМИ, расходы на этот перелет для налогоплательщиков США составили 75 тысяч долларов.
"Осведомитель сообщил демократам в юридическом комитете Сената, что агентам ФБР пришлось ночью пробираться через зимний шторм из Куантико, штат Вирджиния, в Провиденс, штат Род-Айленд, чтобы обработать доказательства на месте массовой стрельбы, поскольку личная поездка директора Кэша Пателя оставила бюро без доступного самолёта" - передает агентство.
После чего член комитета Дик Дурбин призвал расследовать использования Пателем правительственных самолетов.
«
"Кэш Патель отправился тусоваться на Олимпиаду за деньги налогоплательщиков. Это безответственная увеселительная поездка за чужой счет и полная трата наших денег. Он должен вам возместить. Я провожу расследование," - написал сенатор в соцсети Х.
В обращении сенатора к надзорным органам, на которое ссылается Блумберг, также упомянуты следующие случаи: попытка вооруженного злоумышленника проникнуть в поместье президента США Дональда Трампа в те же выходные, когда Патель улетел в Италию, и убийство правоконсервативного активиста Чарли Кирка, когда агенты одного из подразделений ФБР приехали на место преступления в Юту с задержкой из-за того, что самолеты и пилоты были задействованы в поездках директора.
По информации СМИ, ФБР отвергли все обвинения. При этом в бюро пояснили, что Патель относится к категории "обязательных пользователей" ведомственной авиации и не может летать коммерческими рейсами, поскольку в экстренных ситуациях ему необходим доступ к защищенным каналам связи.
