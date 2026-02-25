В США сенаторы потребовали расследовать поездку главы ФБР на хоккейный матч

"Кэш Патель отправился тусоваться на Олимпиаду за деньги налогоплательщиков. Это безответственная увеселительная поездка за чужой счет и полная трата наших денег. Он должен вам возместить. Я провожу расследование," - написал сенатор в соцсети Х.

По информации СМИ, ФБР отвергли все обвинения. При этом в бюро пояснили, что Патель относится к категории "обязательных пользователей" ведомственной авиации и не может летать коммерческими рейсами, поскольку в экстренных ситуациях ему необходим доступ к защищенным каналам связи.