Преемник уже назначен: кому достанется власть в США после Трампа
08:00 25.02.2026
Преемник уже назначен: кому достанется власть в США после Трампа
Президент США всерьез взялся за решение проблемы преемственности власти. По данным источников в американской администрации, глава государства ведет с...
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
барак обама
сша
Новости
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, барак обама
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Барак Обама
Преемник уже назначен: кому достанется власть в США после Трампа

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США всерьез взялся за решение проблемы преемственности власти. По данным источников в американской администрации, глава государства ведет с советниками консультации о том, кто сменит его через пару лет. О главных кандидатах и их перспективах — в материале РИА Новости.

Демократы — не помеха

Фавориты Трампа — его заместитель Джей Ди Вэнс и государственный секретарь (а также исполняющий обязанности советника по нацбезопасности) Марко Рубио. О них и идет речь сейчас, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Трамп хотел бы, чтобы Вэнс и Рубио участвовали в кампании 2028 года в паре. То есть один идет в президенты, второй — в заместители. Любая конфигурация, утверждают источники, устраивает нынешнего хозяина Белого дома. Сам он, согласно конституции, баллотироваться не сможет. Однако, как неоднократно отмечали аналитики, окончание второго срока не означает его ухода из политики. Поэтому ему важно понять, при ком можно стать серым кардиналом.
Это связано и с более общими задачами на уровне Республиканской партии. У "слонов" сейчас достаточно выгодное положение: контролируют ключевые должности.
А у "ослов"-демократов дела хуже некуда. Они так и не оправились от поражения Камалы Харрис в 2024-м. Хотя СМИ то и дело сообщают об их намерении взять реванш, подходящих условий для этого пока не просматривается. В данный момент у Демпартии нет сильных кандидатов.
© AP Photo / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп

Сомнительные рейтинги

Но и у республиканцев рейтинги невысокие.
Так, по данным Pew Research Center, трамповскую команду поддерживает меньше половины населения.
Если же говорить персонально, то Джей Ди Вэнсу симпатизируют 38 процентов, 52 — относятся к нему отрицательно. У Рубио эти показатели — 34 и 44 процента соответственно.
Вот результаты опроса среди тех, кто голосуют за республиканцев: за Вэнса — 75 процентов (18 — против), Рубио — 64 процента (16).
Ситуация в данном случае двоякая. С одной стороны, у Вэнса есть сложившаяся в 2024 году инфраструктура для избирательной кампании. С другой — полномочия вице-президента ограничены, ему почти негде себя проявить, тогда как госсекретарь постоянно на виду.
© AP Photo / Jose Luis MaganaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вместе или порознь?

Опрошенные РИА Новости эксперты указывают и на другую проблему, связанную с потенциальным дуэтом Вэнс — Рубио.
"Хотя оба изначально воспринимались как главные претенденты на следующее президентство, ставить их рядом в один бюллетень было бы странно, — отметил, в частности, политолог-американист Павел Святенков. — Как правило, в США кандидаты на пост главы государства и заместителя подбираются, скажем так, по принципу дополнительности. То есть вице-президент должен уравновешивать какие-то черты своего руководителя. Яркий пример — Обама и Джо Байден: один молодой, менее опытный, другой — пожилой, с богатым бэкграундом. Что касается Вэнса и Рубио, то они не выглядят дополняющими друг друга. Понятно, что первый считается крайне консервативным, второй — центристским. Но эти аргументы важны только для элиты, может быть, для экспертного сообщества — не для массовой аудитории".
Если же они действительно пойдут на выборы парой, то, скорее всего, с Вэнсом в качестве первого номера.
"Крайне маловероятно, что он вновь согласится на должность вице-президента. В то же время и насчет амбиций Рубио есть вопросы. Как госсекретарь и исполняющий обязанности советника Трампа по нацбезопасности он обладает широкими полномочиями, которых нет у заместителя. Поэтому по отдельности каждый из них выглядит хорошим кандидатом в президенты, а вместе — немного нелепо", — заключает американист.
Профессор Института философии РАН, политолог Борис Межуев, в свою очередь, считает, что, несмотря на выказываемую Вэнсу поддержку, Рубио все-таки тоже решится на партийные праймериз.
© REUTERS / Bernadett SzaboГоссекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
"Но не как "трамповский кандидат", а как самостоятельная фигура, — уточняет собеседник РИА Новости. — Он явно располагает партийной поддержкой. И потому не исключено, что выиграет праймериз — у Вэнса. Вице-президентство — это совершенно не то, чего хотел бы Рубио. Он претендует на лидерство. С другой стороны, "отстранение" республиканцами Вэнса без достаточных оснований выглядело бы не по-джентльменски".
Как бы там ни было, без "благословения" Трампа, но и без попыток помешать ему, Рубио наверняка попробует претендовать на Овальный кабинет, делает вывод эксперт.
Стремление же действующего президента полностью взять ситуацию в свои руки хорошо коррелирует и с его неоднократно озвученным обещанием о том, что в 2028-м американцам и вовсе не придется голосовать. Впрочем, до столь радикальной реформы США явно далеко. Так что Республиканской партии придется тщательно продумать распределение ролей между трамповскими фаворитами.
© REUTERS / Al DragoБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне
 
