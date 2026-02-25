Рейтинг@Mail.ru
В Хорватии назвали долю поступающего через страну СПГ из США в Европу
15:36 25.02.2026
В Хорватии назвали долю поступающего через страну СПГ из США в Европу
В Хорватии назвали долю поступающего через страну СПГ из США в Европу
Две трети и более того сжиженного природного газа (СПГ), который поступает в Европу через терминал в Хорватии, поступают из США, сообщил хорватский министр...
В Хорватии назвали долю поступающего через страну СПГ из США в Европу

Министр Шушняр: две трети СПГ, попадающие в Европу через Хорватию, идут из США

Флаг Хорватии
Флаг Хорватии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 фев – РИА Новости. Две трети и более того сжиженного природного газа (СПГ), который поступает в Европу через терминал в Хорватии, поступают из США, сообщил хорватский министр экономики Анте Шушняр.
Шушняр принял участие в саммите в Вашингтоне, где обсуждалась диверсификация газоснабжения Европы, а также провел ряд встреч с американским руководством.
"С расширением терминала СПГ на острове Крк до 6,1 миллиарда кубометров в год мы оперируем одной из ключевых точек для диверсификации поставок газа в этой части Европы. Терминал полностью зарезервирован десятками судов-газовозов, прибывающих ежегодно. С 2021 года более чем две трети судов прибывают с грузом из США", - написал он в соцсети Х.
Это четкий показатель силы и надежности "нашего трансатлантического партнерства", и это структурные изменения, а не символическая диверсификация, считает он.
Министр добавил, что на саммите в Вашингтоне обсуждался и следующий этап сотрудничества США и ЕС на тему СПГ, потому что "энергетическая безопасность" сейчас - это основа внешнеполитической стабильности.
В рамках поездки Шушняр также обсуждал с партнерами поставки нефти в Центральную и Юго-Восточную Европу из терминала на острове Крк по Адриатическому нефтепроводу JANAF.
"Мы ясно определили позицию Хорватии, отметив, что JANAF - это не только национальная инфраструктура, но и стратегический актив для Центральной и Юго-Восточной Европы. Ключевой момент был подчеркнут: нероссийская нефть сейчас поставляется нормально по нашей системе Венгрии и Словакии... Наши друзья и союзники в Венгрии и Словакии имеют безопасный и надежный канал поставок", - отметил он.
Венгрия и Словакия 15 февраля попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю нефти из России в соответствии с исключением для них из санкций ЕС в отношении поставок трубопроводной нефти.
