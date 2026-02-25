В Хорватии назвали долю поступающего через страну СПГ из США в Европу

БЕЛГРАД, 25 фев – РИА Новости. Две трети и более того сжиженного природного газа (СПГ), который поступает в Европу через терминал в Хорватии, поступают из США, сообщил хорватский министр экономики Анте Шушняр.

Шушняр принял участие в саммите в Вашингтоне , где обсуждалась диверсификация газоснабжения Европы , а также провел ряд встреч с американским руководством.

"С расширением терминала СПГ на острове Крк до 6,1 миллиарда кубометров в год мы оперируем одной из ключевых точек для диверсификации поставок газа в этой части Европы. Терминал полностью зарезервирован десятками судов-газовозов, прибывающих ежегодно. С 2021 года более чем две трети судов прибывают с грузом из США", - написал он в соцсети Х

Это четкий показатель силы и надежности "нашего трансатлантического партнерства", и это структурные изменения, а не символическая диверсификация, считает он.

Министр добавил, что на саммите в Вашингтоне обсуждался и следующий этап сотрудничества США ЕС на тему СПГ, потому что "энергетическая безопасность" сейчас - это основа внешнеполитической стабильности.

В рамках поездки Шушняр также обсуждал с партнерами поставки нефти в Центральную и Юго-Восточную Европу из терминала на острове Крк по Адриатическому нефтепроводу JANAF.

"Мы ясно определили позицию Хорватии , отметив, что JANAF - это не только национальная инфраструктура, но и стратегический актив для Центральной и Юго-Восточной Европы. Ключевой момент был подчеркнут: нероссийская нефть сейчас поставляется нормально по нашей системе Венгрии Словакии ... Наши друзья и союзники в Венгрии и Словакии имеют безопасный и надежный канал поставок", - отметил он.