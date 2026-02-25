ВС России уничтожили американскую САУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Первым попаданием дрона была уничтожена маскировочная сеть орудия, и следующими двумя прямыми попаданиями ударных БПЛА самоходное орудие противника было уничтожено", - говорится в сообщении.

Максимальная дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет до 22-24 километров, активно-реактивными - до 30 километров и более в зависимости от типа снаряда.