ВС России уничтожили американскую САУ на Константиновском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 25.02.2026
ВС России уничтожили американскую САУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили американскую САУ на Константиновском направлении
2026
ВС России уничтожили американскую САУ на Константиновском направлении

© Фото : U.S. Army / Capt. Brett TinderАмериканская самоходная гаубица M109A6 Paladin
Американская самоходная гаубица M109A6 Paladin - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : U.S. Army / Capt. Brett Tinder
Американская самоходная гаубица M109A6 Paladin . Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, разведчики 6-й мотострелковой дивизии выявили замаскированную 155-миллиметровую САУ M109 Paladin производства США.
"Первым попаданием дрона была уничтожена маскировочная сеть орудия, и следующими двумя прямыми попаданиями ударных БПЛА самоходное орудие противника было уничтожено", - говорится в сообщении.
M109 Paladin - американская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка, состоящая на вооружении армии США и ряда стран НАТО. Разработана на базе платформы M109, первая версия которой была принята на вооружение в 1960-х годах, после чего неоднократно модернизировалась.
Максимальная дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет до 22-24 километров, активно-реактивными - до 30 километров и более в зависимости от типа снаряда.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
