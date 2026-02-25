ВС России уничтожили американскую САУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, разведчики 6-й мотострелковой дивизии выявили замаскированную 155-миллиметровую САУ M109 Paladin производства США.
«
"Первым попаданием дрона была уничтожена маскировочная сеть орудия, и следующими двумя прямыми попаданиями ударных БПЛА самоходное орудие противника было уничтожено", - говорится в сообщении.
M109 Paladin - американская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка, состоящая на вооружении армии США и ряда стран НАТО. Разработана на базе платформы M109, первая версия которой была принята на вооружение в 1960-х годах, после чего неоднократно модернизировалась.
Максимальная дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет до 22-24 километров, активно-реактивными - до 30 километров и более в зависимости от типа снаряда.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18