Российские военные рассказали о мессенджере, которым пользуются на СВО

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Большинство личного состава ВС России использует в зоне СВО отечественный военный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами, данный мессенджер позволяет выполнять боевые задачи в полном объеме, об этом рассказал командир штурмовой роты с позывным Шум.

Бойцы Российской Федерации в ходе выполнения боевых задач используют в зоне проведения СВО отечественные современные штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram , подчеркнули в Министерстве обороны России.

"У нас применяется отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Данный военный мессенджер позволяет выполнять боевые задачи в полном объеме. Им пользуется большое количество личного состава для обмена различными видами сообщений. В мессенджере реализуется полный набор современных сервисов, таких как видеозвонок, групповые чаты, аудиоконференции и отправка файлов необходимых объемов и многое другое", — сказал Шум.

По его словам, в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции российские бойцы не используют мессенджер Telegram для управления подразделениями.

« "Данные сервисы находятся за границей, и противник имеет доступ к передаваемой с помощью него информации, которая может использоваться против наших подразделений и привести к гибели военнослужащих", — подчеркнул российский военнослужащий.

Министерство обороны России добавило, что при ведении боевой работы расчеты войск беспилотных систем не используют средства связи иностранного производства, а применяют отечественные образцы связи и управления.

"Имеющиеся каналы связи позволяют бесперебойно управлять подразделениями, координируя их линии боевого соприкосновения. Поэтому поставленные задачи выполняются", — сказал один из военнослужащих группировки войск "Восток" с позывным Сфера.

Отключение терминалов иностранного производства не повлияло на систему управления БПЛА, отметили в российском военном ведомстве.