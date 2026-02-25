Рейтинг@Mail.ru
05:10 25.02.2026
Российские военные рассказали о мессенджере, которым пользуются на СВО
Российские военные рассказали о мессенджере, которым пользуются на СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки М-46 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета пушки М-46 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Большинство личного состава ВС России использует в зоне СВО отечественный военный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами, данный мессенджер позволяет выполнять боевые задачи в полном объеме, об этом рассказал командир штурмовой роты с позывным Шум.
Бойцы Российской Федерации в ходе выполнения боевых задач используют в зоне проведения СВО отечественные современные штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram, подчеркнули в Министерстве обороны России.
"У нас применяется отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Данный военный мессенджер позволяет выполнять боевые задачи в полном объеме. Им пользуется большое количество личного состава для обмена различными видами сообщений. В мессенджере реализуется полный набор современных сервисов, таких как видеозвонок, групповые чаты, аудиоконференции и отправка файлов необходимых объемов и многое другое", — сказал Шум.
По его словам, в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции российские бойцы не используют мессенджер Telegram для управления подразделениями.
"Данные сервисы находятся за границей, и противник имеет доступ к передаваемой с помощью него информации, которая может использоваться против наших подразделений и привести к гибели военнослужащих", — подчеркнул российский военнослужащий.

Министерство обороны России добавило, что при ведении боевой работы расчеты войск беспилотных систем не используют средства связи иностранного производства, а применяют отечественные образцы связи и управления.
"Имеющиеся каналы связи позволяют бесперебойно управлять подразделениями, координируя их линии боевого соприкосновения. Поэтому поставленные задачи выполняются", — сказал один из военнослужащих группировки войск "Восток" с позывным Сфера.
Отключение терминалов иностранного производства не повлияло на систему управления БПЛА, отметили в российском военном ведомстве.
"Подразделения выполняют поставленные задачи, ежедневно поражают вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника, что фиксируется средствами объективного контроля", — подчеркнули в Минобороны России.
Заголовок открываемого материала